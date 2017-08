Els treballadors de les ambulàncies de Girona i l'Alt Maresme faran vaga indefinida

Després d'una mediació de més de dotze hores, els treballadors i l'empresa no van arribar a cap acord ahir per aturar la segona jornada de vaga d'ambulàncies a Girona i l'alt maresme prevista per aquest divendres.

Els sindicats critiquen que l'empresa, Transport Sanitari de Catalunya, continúa "enrocada" i han anunciat que tiren endavant una aturada indefinida i de 24 hores, els set dies la setmana. Aquesta setmana entraran la convocatòria a Treball però desconeixen quin dia començarà perquè depèn dels tràmits administratius.

Paral·lelament, aquest divendres tornaran a aturar-se unes hores al matí i a la tarda per intentar que l'empresa accepti les seves reclamacions, com que respecti les categories laborals dels treballadors o que es millorin l'estat d'algunes ambulàncies.

Després de la mediació fallida d'aquest dimecres, les parts s'han emplaçat a una altra reunió el dimarts vinent per intentar trobar una solució al conflicte.