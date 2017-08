Amenaça de vaga de les ambulàncies de Girona

"Èxit absolut" de la vaga de les ambulàncies de Girona i l'Alt Maresme, segons els tres sindicats convocants, CCOO, Transport Sanitari de Catalunya i Sindi.cat. D'acord amb les seves xifres, més d'un 70% dels 550 treballadors es van afegir a les aturades que es van fer de les 06.00 a les 10.00 i de les 14.00 a les 18.00.

En total, la convocatòria va provocar tres incidències en els transports urgents –els vehicles tenien les rodes punxades–, i va afectar 109 serveis no urgents, és a dir, visites programades que van sortir amb retard, segons dades del SEM.

Durant la jornada de protesta, els treballadors van acusar l'empresa d'incomplir el concurs d'adjudicació del servei, i la Generalitat de no fer res per impedir-ho. Per tot plegat, van advertir que si no arriben a un acord amb la direcció, faran vaga indefinida. "Si veiem que l'empresa i el Govern continuen així, les aturades seran de 24 hores i tots els dies de la setmana", va avisar el president del comitè de vaga, Adolf Martín.

I és que ahir els treballadors estaven força enfadats perquè asseguren que Transports Sanitaris de Catalunya no va respectar els serveis mínims –que la conselleria de Treball va marcar en el 85%– perquè l'empresa els va obligar a fer pràcticament tots els transports urgents i no els va passar la llista de les ambulàncies destinades als serveis mínims.

A més de les aturades, els treballadors van fer dues manifestacions: una al matí pels carrers del centre de Girona, i una altra al vespre a la sortida de l'autopista AP-7 de Maçanet de la Selva. Durant les protestes, els manifestants van cridar consignes contra el conseller de Salut, Antoni Comín, i contra Transports Sanitaris de Catalunya. La conselleria de Treball ha emplaçat la direcció de l'empresa i els treballadors a seguir negociant fins a arribar a un acord.