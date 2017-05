El turisme actiu es consolida com un motor econòmic a les comarques gironines

Amb un paisatge gairebé únic, ja que concentra en pocs quilòmetres geografies tan diverses com alta i mitjana muntanya, un litoral on s’alternen concorregudes platges amb cales gairebé verges, i planes amb parcs naturals protegits, les comarques gironines s’han bolcat els últims anys a atraure els adeptes del turisme actiu. En paral·lel a l’auge de la pràctica de l’esport, creix també l’interès per aquesta modalitat de turisme, que permet descobrir el paisatge no només com a mer observador, sinó també gaudint-ne i practicant-hi activitats esportives i d’aventura.

A les comarques gironines, cada vegada són més les empreses del sector turístic que han vist un nínxol de negoci en aquest tipus de turisme i ofereixen activitats diverses. És a l’estiu quan el turisme actiu registra el pic màxim, però des de fa tres anys, les empreses del sector ja escalfen motors al mes de maig amb el festival Ennatura’t, amb una oferta d’activitats i propostes combinades excepcionals, creades exclusivament per a aquesta cita amb l’objectiu de “sensibilitzar i despertar l’interès de ciutadans i visitants sobre els recursos naturals del territori gironí en el vessant turístic i sostenible”.

En aquesta tercera edició, que va començar dilluns amb l’activitat Els Robinson (sortida en vaixell des de l’Estartit fins a l’Escala per descobrir els penya-segats del Parc del Montgrí, que es repetirà el dia 7), una cinquantena d’empreses del sector ofereixen 46 propostes per descobrir i gaudir de paratges de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, com ara sortides en veler a l’hora de la posta de sol, avistament de peixos lluna a bord d’un vaixell antic, o una sessió d’entrenament de triatló a Banyoles de la mà del triatleta professional Marcel Zamora.

Impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, a través del seu club de màrqueting Natura i Turisme Actiu, el festival Ennatura’t va atraure en l’edició passada més d’un miler de persones i va generar un impacte de 83.000 euros, una xifra que, segons afirmen els organitzadors, revela que aquest tipus de turisme constitueix un motor econòmic de pes per a les comarques gironines. La meitat dels visitants venien de l’àrea de Barcelona, i van participar en les activitats majoritàriament per gaudir-ne en família.

1. Paquets amb allotjament. Com a novetat per a l’edició d’aquest any de l’Ennatura’t, destaca la possibilitat de contractar paquets d’activitats que inclouen allotjament. Un pack d’activitat més allotjament és precisament el premi que rebrà el guanyador del concurs que el Patronat de Turisme organitza durant el mes de maig, en què els participants hauran de publicar a Instagram les seves fotos de les activitats d’aventura amb l’etiqueta #Instaennaturat. Teniu més informació a: instagram.costabrava.org ).

2. Fer turisme a cop de pedal. Damunt d’una bicicleta, rodant a un ritme pausat i amb parades de descans, es poden descobrir paisatges, camins i pobles carregats de llegendes, de batalles i de conquestes. És el que proposa l’activitat Ruta medieval en bicicleta, que recorre diversos pobles de l’Empordà, i que es farà aquest dissabte, 6 de maig, amb sortida de l’Estartit. També en bicicleta, i entre altres propostes, es pot fer una ruta per pobles i monuments de les Gavarres, amb l’activitat Bike Natura,que inclou allotjament al Càmping Internacional de Calonge(del 26 al 28 de maig).

3. Caminar i observar. Caminar està de moda i l’Ennatura’t també s’hi apunta. Per caminar arran de mar, ha programat, entre altres activitats, una ruta per camins de ronda que ressegueixen un tram de la Costa Brava, amb tast de ratafia en una antiga barraca de pescadors (20 de maig, amb sortida de Calella de Palafrugell). Els que prefereixen caminar per l’alta muntanya poden fer, acompanyats de guies professionals, la Ruta de les Tres Valls, que passa per Eina, Noufonts i Noucreus per acabar a la vall de Núria (el dia 20, amb sortida de Queralbs).

4. Turisme des del mar. A bord de l’embarcació de vela llatina Rafael s’ofereix la possibilitat d’avistar peixos lluna. Els participants en l’activitat navegaran de Palamós a Llafranc i acabaran fent una caminada per l’Empordanet (dia 27, sortida de Palamós). A bord d’un veler, que surt a l’hora de la posta de sol el dia 13 de l’Escala, es podrà observar la reserva natural de les illes Medes i el Montgrí. També hi ha la possibilitat d’embarcar-se en vaixells de pesca artesanal per viure l’experiència d’aquests treballadors del mar (dia 21, sortida de l’Estartit).

5. A bord d’un caiac. Diverses de les activitats requereixen l’esforç de remar en un caiac, com un descens pel tram baix del riu Ter (6,5 km, amb sortida de Colomers, del 19 al 21), o un itinerari per l’estany de Banyoles per conèixer-lo des de dins: la fauna, la flora o les pesqueres (dia 6).

6. La Selva, senderisme i història. L’Associació de Turisme Rural la Selva ha programat dues activitats per conèixer el paisatge i la història de la comarca. Amb Montsoriu. Ruta en terra de castells, el visitant podrà conèixer el millor castell gòtic de Catalunya, que és una talaia amb vistes úniques sobre la vall d’Arbúcies i el massís del Montseny. S’ofereixen dues nits en allotjament rural a Mas Romeu (del 5 al 7 de maig). També s’inclou allotjament en casa rural (masia El Buxaus) per als participants en la Nordic walking al Montseny, un itinerari a peu pel vessant més oriental d’aquest massís (del 12 al 14 de maig).

7. Banyoles, paradís del triatló. Conèixer l’estany de Banyoles des de dins no només es pot fer en caiac. L’oficina de turisme de l’Ajuntament de Banyoles també proposa embarcar-se en la Tirona. L’activitat Des de la Tirona, juguem en família ofereix una volta per l’estany en una barca on s’expliquen llegendes, es proposen enigmes i jocs, i es plantegen dinàmiques d’observació de l’entorn (dia 28). El dia abans, el 27, es podrà descobrir per què Banyoles és el paradís d’aquest esport. De la mà del triatleta Marcel Zamora, els participants podran fer un tast de natació a l’estany, un recorregut corrent i un amb bicicleta.

8. A vista d’ocell. Des d’un globus aerostàtic es planteja apreciar d’una manera diferent el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, amb una activitat que inclou allotjament a la Rectoria de Sant Miquel de Pineda (del 12 al 13, i del 26 al 27). També des d’un globus, s’ha programat un viatge sobre l’Empordà de Dalí (del dia 8 al 14, des de Colomers). Els que podran gaudir d’una vista excepcional sobre el golf de Roses seran aquells que pugin en avioneta fins a 4.000 metres d’altura per llançar-se amb paracaigudes amb un monitor (dies 5, 12, 19 i 26).

El preu de les activitats va de 3 a 310 euros. Teniu tota la informació a: http://natura.costabrava.org.