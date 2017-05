“El turisme esportiu i familiar no és problemàtic”

“Amb els apartaments legalitzats no hi ha cap problema”, afirma, taxativa, Àngela Galceran, gerent de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA). “És veritat que els pisos turístics a Girona han crescut molt de cop en quatre anys, però no és cap bestiesa ni res desorbitat. Si hi ha algun problema són els apartaments que no estan legalitzats”, opina. Per aquest motiu, pensa que caldria actuar contra l’intrusisme. “Els veïns haurien de saber si els pisos turístics que tenen al seu edifici estan legalitzats o no”, insisteix.

L’ATA no ha tingut notícia de cap tipus de conflicte entre veïns i turistes allotjats en apartaments. “Si en algun cas no saben on cal deixar les escombraries ni a quina hora, això els hi hauria d’explicar cada propietari”, apunta Galceran. La majoria dels inquilins solen fer estades curtes, de dues o tres nits, tot i que en el cas dels ciclistes -cada cop més nombrosos- són més llargues. El perfil més habitual entre els inquilins dels pisos turístics són famílies i ciclistes. “El turisme esportiu o familiar no es problemàtic”, diu.

Cada cop més ciclistes

“Els nostres inquilins són molt tranquils”, assenteix Silvia Brinati, de Sleep&Stay. Fa dos anys gestionaven sis apartaments turístics al Barri Vell de Girona i ara ja en tenen trenta. “Està creixent molt perquè cada cop hi ha més turistes i més ciclistes. El 80% dels usuaris dels pisos turístics són ciclistes amateurs, i la resta són famílies i gent gran. Pel que fa a les nacionalitats, abunden els canadencs, australians i nord-americans. “I també els escandinaus, holandesos, alemanys i suïssos”, informa Brinati. “Venen a Girona gràcies al boca-orella, i també perquè surt molt en revistes, documentals i pel·lícules”, comenta. I diu: “Cuidem els turistes i també els veïns. Si tenen problemes o alguna cosa no els agrada ens poden trobar a qualsevol hora del dia o de la nit”.

Tres turistes anglesos

El banquer anglès Ian Byrne i els seus compatriotes Richard Rogers -arquitecte- i Stuart Bottomley -pilot d’avió- s’allotgen durant una setmana en un pis turístic del carrer Nou del Teatre. Per tercer any consecutiu han vingut a Girona a fer ciclisme. “Abans anàvem a Mallorca, però hi trobàvem massa gent”, expliquen. “Aquí hi ha bones carreteres amb pujades i baixades i fa més bon temps que al nostre país”, responen en preguntar-los per què es van decidir per Girona. També admeten que van veure un reportatge sobre la ciutat a la revista Cycling Weekly. No semblen conscients de provocar molèsties, però més d’una immobiliària ha admès a l’ARA que han rebut queixes per la presència de persones que pugen i baixen amb bicicletes per escales sovint molt estretes.

Problemes de convivència

“Els turistes a vegades poden malmetre les instal·lacions dels edificis entrant i sortint amb bicis i equipatges; això representa despeses extres per a les comunitats de veïns”, comenta el perruquer Narcís Bosch. Segons ell, els pisos turístics estan començant a provocar problemes de convivència amb els veïns “per una gestió de l’administració encara massa condescendent per la falta de controls i resolució”. Bosch pensa que el barri s’està despersonalitzant. “Ve gent per quatre dies pagant un preu de lloguer pel pis turístic molt elevat; això afecta el comerç de proximitat i canvia el model de client, perquè no hi ha cap possibilitat, per a inquilins de llarga durada, d’aconseguir un lloguer normal”.

La CUP vol que l’Ajuntament faci un estudi sobre els pisos turístics il·legals i ERC reclama a l’equip de govern (PDECat i PSC) que adopti mesures per aturar “dinàmiques especulatives i de pressió als llogaters d’habitatges residencials”, com les defineix la portaveu republicana, Maria Mercè Roca.