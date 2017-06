La ubicació del nou Hospital Trueta, en disputa

La junta facultativa de l’Hospital Josep Trueta de Girona (integrada per 34 caps de servei) va demanar ahir que el nou edifici hospitalari es construeixi prop de l’Hospital Santa Caterina de Salt. En una compareixença davant els mitjans de comunicació, els representants dels metges van defensar la seva posició en el debat sobre la ubicació del nou l’Hospital Josep Trueta, que es disputen els ajuntaments de Girona i Salt.

Els membres de la junta facultativa van argumentar que si el nou Trueta se situa prop de l’Hospital Santa Caterina de Salt es crearia un gran complex hospitalari amb capacitat de guanyar més activitat i aconseguir més finançament. El Santa Caterina es va construir ara fa 13 anys i es troba en el complex sanitari que també acull la seu de l’institut de recerca IdibGi i el laboratori clínic regional de l’ICS, entre altres serveis comuns.

Criteris professionals

Els facultatius, que van voler deixar clar que la seva postura es basa únicament en criteris professionals i no en interessos personals ni polítics, van alertar que els terrenys de Domeny proposats per l’Ajuntament de Girona (al costat de l’actual Trueta, que ocupen 100.000 m i que ja estan urbanitzats) representen un problema, perquè bona part són privats.

La junta facultativa va explicar ahir la seva posició després que es fes pública la creació d’una comissió de treball de l’Ajuntament de Girona, formada per tots els partits excepte la CUP i Cs, per defensar la ubicació del nou hospital dins el municipi.

En la primera reunió del grup de treball es va decidir encarregar un estudi per analitzar la idoneïtat de la ubicació proposada per l’Ajuntament de Girona. L’Ajuntament, que s’ha mostrat disposat a cedir aquests terrenys a la Generalitat, vol que en aquesta zona s’hi faci, a més del nou edifici del Trueta, el campus de la salut de la UdG i les instal·lacions de l’IdibGi. La comissió de treball municipal destaca la necessitat que aquest complex sanitari es mantingui a la zona nord de la ciutat tant per criteris d’assistència sanitària com també d’equilibri territorial.

Debat territorial

La creació d’aquesta comissió de treball es va decidir després que l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no aconseguís portar al ple una moció unànime de tots els grups per mantenir el Trueta al municipi. El grup de Cs se n’ha desmarcat perquè, segons assegura en un comunicat, no vol entrar en un debat territorial entre Girona i Salt. La CUP, l’altre grup que no forma part de la comissió de treball, també ha argumentat que vol defugir partidismes i localismes en el debat sobre el futur del Trueta.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Salt ja ha iniciat els tràmits urbanístics per permetre que es construeixin equipaments sanitaris al costat de l’actual Hospital de Santa Caterina.