Les últimes nevades, a vista de dron

Les últimes nevades van generar problemes de trànsit a les comarques més afectades, i com és habitual també van deixar boniques estampes en poblacions acostumades a la neu però que els últims anys n’han vist caure molt poca. Les imatges que il·lustren aquesta pàgina van ser preses amb un dron professional per Salvador Aumatell, un pilot amb llicència professional de la primera promoció que es va formar a l’Estat, el 2014.

Aumatell, de l’empresa Drone 25 d’Olot, disposa de tres drons legalitzats, un dels quals és de fabricació pròpia. Bon coneixedor del món d’aquests aparell aeris no tripulats des del 2011, Aumatell assegura que l’avanç que han experimentat en els últims tres anys era impensable. “Els drons han possibilitat la imatge aèria a un baix cost. Per sort però també per desgràcia, perquè molta gent s’hi atreveix sense ser conscient del perill que representen”, afirma. “Hi ha gent que es pensa que només és una joguina, i no passa res fins que passa”, afegeix.

L’administració, desbordada

Per manipular drons és necessària una llicència i n’hi ha de dos tipus, la d’aficionat i la professional. Els primers només poden enlairar els seus aparells en descampats o en aeròdroms, mentre que els segons poden anar més enllà, tot i que en cap cas poden sobrevolar ciutats. “Ni tan sols per rodar pel·lícules. Així i tot, a les televisions es veuen imatges aèries captades amb drons que només està permès gravar amb helicòpter”, assegura Aumatell. En cas de mala praxi, els aficionats poden ser sancionats amb fins a 225.000 euros, mentre que els professionals poden afrontar sancions de més de quatre milions. “Legalment tampoc no poden volar a 18 quilòmetres al voltant de la torre de control d’un aeroport, i no et pots ni imaginar quants ho fan. He parlat amb gent del departament de Seguretat Aèria del ministeri de Foment i reconeixen que estan desbordats per fer complir la llei”.

Els drons s’han generalitzat des del 2010 i també se’n fan servir per a usos molt diversos, com fumigar les copes dels arbres per combatre plagues, al marge dels que es destinen a usos militars.