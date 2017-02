1.170 veus per als refugiats

Fa 9 anys va tenir lloc la primera edició de les Cantates per la Pau, la UAP; un espectacle musicoteatral que reuneix joves cantaires de diversos instituts de les comarques gironines en motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Des d’aleshores el projecte no ha parat de créixer i millorar, sempre amb Mercè Rigau, Mon Bover i Cràdula de Teatre al capdavant.

A l’edició d’ enguany hi han participat fins a 1.170 joves de 39 instituts, repartits en les 10 funcions que s’han representat al llarg de la setmana passada. Totes al T eatre Municipal de Girona; la majoria per a instituts i les dues últimes, el dissabte 4 de gener, per a les famílies i el gran públic.

L’ espectacle girava entorn del refugiats, un tema tan actual i dur com inevitable. Amb aquestes representacions, la UAP17! vol donar suport a Càrites i Oxfam Intermon per tal d’ajudar les persones que busquen refugi a Europa. La cantata explica la història d’unes famílies que fugen del seu país trinxat per la guerra i s’embarquen a la incertesa i el perill que suposa travessar el Mediterrani. El somni d’Europa els impulsa i els dona força. Europa, però, els tanca les portes i els reclou en camps àrids i freds, amb unes condicions pèssimes. Malauradament, no és només una història de ficció.

Representat amb una gran dignificat musical i teatral, sobretot tenint en compte que la majoria de joves, excepte alguns solistes, no tenen una formació musical o teatral més enllà de l’ensenyament públic. L’espectacle transmet un missatge clar i punyent, una crítica explícita i fervent, sense complexos.

És una crítica a les autoritats i a les seves polítiques d’acollida, un rebuig a qualsevol conflicte bèl·lic i una crida a la solidaritat i la reivindicació. I aquest missatge, a més, l’escriuen, el canten i el diuen els joves, i aquest és el gran valor del projecte. És la seva forma d’apropar-se, de viure i de pensar sobre realitats com la dels refugiats; de transmetre la seva opinió disconforme, la seva voluntat de canviar les coses i de no fer-se partícips de les decisions dels governs.

I això ho comparteixen amb milers de joves –molts d’ells companys– que els venen a veure, a les famílies, a les autoritats; a tot el públic. És per tot això que la UAP17! emociona: pel tema, per com el tracta i perquè són joves els que ho diuen; 1.170 joves. I l’any que ve, més.