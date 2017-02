Un viatge ple de contratemps

"Si tot va bé, a finals de febrer confio arribar a l'arxipèlag de Sant Blas de Panamà", va dir el 22 d'octubre Pepe Soto quan salpava del canal de Santa Margarida de Roses amb el catamarà que havia construït al pati de casa seva amb l'objectiu de creuar l'Atlàntic tot sol. Quatre mesos després, l'aventura que ha viscut fins ara és molt diferent a la que havia somiat en iniciar un viatge que simbolitza la seva lluita contra el limfoma de Hodgkin, que l'assetja des de fa dècades i ja se li ha reproduït quatre cops. El catamarà de Soto, que va perdre el motor tres setmanes després de salpar, està avariat i ancorat al port de Pollença (Mallorca), on va arribar fa uns dies després de desprecintar-lo al port d'Eivissa. De fet, Capitania Marítima d'Eivissa l'ha denunciat per treure el precinte del seu catamarà i navegar fins a Pollença. Li havien precintar en comprovar que els danys que havia patit no li permetien navegar i que, a més, no tenia els permisos necessaris per fer-ho.

"Vaig retirar el catamarà perquè no podia assumir els costos de tenir-lo aturat al port de Santa Eulàlia", explica en Pepe. "A més, l'onatge estava destrossant el casc", afegeix. Segons ell, a Pollença no ha de pagar i podrà arreglar els desperfectes de l'embarcació, que té l'antena trencada. El judici pendent i el mal estat del catamarà obligaran en Pepe a posposar el viatge almenys fins al setembre, tot i que recorda que l'època més apropiada per creuar l'Atlàntic és al novembre per aprofitar els vents alisis.