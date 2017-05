Jutgen el vigilant de seguretat d'un càmping de Blanes acusat d'abusar d'una nena que hi passava les vacances

L' Audiència de Girona ha jutjat el vigilant de seguretat d'un càmping de Blanes (Selva) acusat d'abusar sexualment d'una nena que hi passava les vacances. Els fets van passar al llarg del 2015, quan la menor tenia entre 12 i 13 anys. La fiscal i l'acusació particular sostenen que el processat, aprofitant que la nena el veia com un segon pare i li tenia una gran admiració, va fer-li tocaments, li va demanar que li practiqués fel·lacions i la va arribar a penetrar.

Durant el judici, l'home ha negat els fets i la menor –tot i que declarava a batzegades i no donava gaires precisions– ha ratificat els abusos. A l'hora de decantar la balança cap a una condemna o una absolució, el tribunal també haurà de valorar uns 'whatsapps' pujats de to que les acusacions han aportat al judici, i als quals la defensa no dona cap mena de credibilitat. L'acusat s'enfronta a 12 anys de presó, a passar-ne 10 més en llibertat vigilada i a indemnitzar la menor amb 5.000 euros.