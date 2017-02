Detinguts els dos primers polítics d'Andorra acusats de corrupció

Els excònsols de Sant Julià de Lòria (Andorra), Montserrat Gil i Manel Torrentallé, juntament amb l'interventor general del Comú, Josep Maria Altimir, han estat detinguts aquest dijous al matí per un presumpte delicte de malversació de fons. Es tracta de la primera vegada a Andorra que es duen a terme detencions de càrrecs electes acusats d'un delicte de corrupció.

Els fets van sortir a la llum el 2015, quan el Tribunal de Comptes va detectar unes despeses sense justificar fetes mitjançant les targetes de crèdit de la corporació, corresponents a l'exercici del 2013. Posteriorment, l'organisme també hauria trobat irregularitats en l'exercici següent. En total se'ls acusa de malversar al voltant de 70.000 euros.

La detenció l'ha dut a terme la Policia judicial aquest dijous al matí per ordre de la fiscalia, que investigava el cas, i en les properes hores s'haurà de decidir si els excònsols d' Unió Laurediana queden en llibertat provisional o se'n decreta la presó preventiva. En el cas de l'interventor, cal recordar que va iniciar el seu càrrec en el mandat anterior al de Gil, i que actualment continuava en la mateixa responsabilitat dins la corporació.

Torrentallé ha estat detingut a Sant Julià a la porta de Mútua Elèctrica, entitat on ostenta un càrrec directiu. Ha marxat a esmorzar a primera hora del matí, han informat fonts properes a la Mútua, i quan ha tornat, agents de la Policia, que anaven vestits de paisà, ja no l'han deixar entrar. De la seva banda, Montse Gil, que és funcionària, va retornar al Ministeri d'Afers Socials en acabar el mandat com a cònsol major.

Gil i Torrentallé van estar al capdavant del Comú de Sant Julià entre el 2012 i el 2015, després de guanyar les eleccions comunals de finals del 2011. El 2015, després de destapar-se la polèmica pel cas de les targetes, van decidir no optar a la reelecció. Finalment, per un resultat molt ajustat, Unió Laurediana va perdre els comicis i el Comú, en un gir històric, va passar a mans de la formació Laurèdia en Comú, formada per independents amb el suport de DA i SDP.

Quan es va destapar el cas, que afecta tant els comptes del Comú com els de la societat Camprabassa, explotadora de Naturlàndia, Montserrat Gil va assegurar que disposava de tots els comprovants de les despeses i que hi havia hagut un error de procediment intern. "Potser ha sigut un error de tots i potser per part meva la primera, perquè he sigut la primera que m'he mogut tant per Camprabassa com pel Comú. Per tant, si algú és responsable, la primera seria jo, evidentment", va assegurar.

Tot i que es tracta dels primers polítics andorrans acusats d'un delicte de corrupció, als anys noranta es va condemnar l'exdirector de la CASS, Antoni Ubach, per haver malversat fons de la seguretat social d'Andorra.