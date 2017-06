El director de 'La vida d'Adèle' treu a subhasta la Palma d'Or per pagar la seva nova pel·lícula

El director de 'La vida d'Adèle', Abdellatif Kechiche, ha hagut de prendre mesures molt dràstiques per tirar endavant la seva nova pel·lícula. Segons informa 'The Hollywood Reporter', el cineasta subhastarà la Palma d'Or que va guanyar a Canes el 2013 per aquesta pel·lícula i diverses pintures que hi apareixen per desencallar la postproducció del seu nou treball, 'Mektoub, my love'.

Com va dir Abdellatif Kechiche en un comunicat, 'Mektoub, my love' va quedar "als llimbs" després que el banc que finança la producció, Cofiloisirs, li tallés la línia de crèdit de manera abrupta. No s'ha fet pública la quantitat que necessita per acabar la pel·lícula, però sí que se sap que la Palma d'Or està feta amb 118 grams d'or groc i reposa sobre una base de cristall de roca amb la forma d'un diamant de talla maragda. 'Mektoub, my love' està concebuda com una pel·lícula en dues parts protagonitzada pels actors francesos Lou Luttiau, Shain Boumediene i Ophelie Bau.

'La vida d'Adèle' és una pel·lícula excepcional, ja que Abdellatif Kechiche no va guanyar la Palma d'Or en solitari. El jurat del festival de Canes va fer extensiu el guardó a les actrius protagonistes, Adèle Exarchopoulos i Lea Seydoux per la seva implicació. Però la glòria va ser molt curta. Poc després del festival, Lea Seydoux va criticar amb duresa els mètodes de treball del cineasta i va afirmar que no tornaria treballar amb ell.