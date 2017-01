L'Acadèmia de Hollywood surt en defensa d'Asghar Farhadi, vetat per l'ordre de Trump

260x366 L'iranià Asghar Farhadi va guanyar l'Oscar i va fer el discurs polític de la nit. / GARY HERSHORN / REUTERS L'iranià Asghar Farhadi va guanyar l'Oscar i va fer el discurs polític de la nit. / GARY HERSHORN / REUTERS

L'Acadèmia de Hollywood ha reaccionat aquest diumenge contra la possibilitat que el cineasta iranià Asghar Farhadi, nominat a l'Oscar al millor film de parla no anglesa per 'El viajante', no pugui assistir a la cerimònia dels Oscars del 26 de febrer per culpa de la prohibició d'entrada als Estats Units als ciutadans de l'Iran i sis altres països musulmans.

"L'Acadèmia celebra les fites en l'art del cinema, que transcendeix les fronteres i parla directament a públics d'arreu del món, sense importar les diferències nacionals, ètniques o religioses –diu el comunicat–. Com a defensors dels cineastes i dels drets humans de les persones, trobem extremadament pertorbador que a Asghar Farhadi (...) i el seu equip se'ls impedeixi l'entrada al nostre país per culpa de la religió o país d'origen".

Guanya una subscripció anual a Filmin i un abonament a la Filmoteca amb la porra dels Oscars de l'ARASegons un tuit del corresponsal de la BBC a l'Iran, Hadi Nili, l'oficina del cineasta no veu "obstacle legal" per viatjar als Estats Units però " aviat decidiran si Farhadi assistirà o no a la cerimònia dels Oscars". L'actriu protagonista, Taraneh Alidoosti, ha dit que boicotejarà la gala per protestar pel tancament de fronteres de Trump, a qui considera "racista".

Una figura incòmoda per al règim iranià

Farhadi ja va guanyar l'Oscar el 2012 pel drama 'Nader i Simin, una separació'. En el seu discurs d'agraïment, va dedicar el premi a l'Iran, "una cultura gloriosa amagada sota la pols de la política" i a la gent del seu poble que "respecten totes les cultures i civilitzacions i menyspreen l'hostilitat i el ressentiment". Figura incòmode per al règim iranià, ha hagut de batallar constantment contra la censura perquè les seves pel·lícules ofereixen una imatge complexa de la realitat del país, mostrant les contradiccions d'una societat atrapada entre l'anhel de modernitat i el pes de les tradicions i la religió. Farhadi ha destacat per la defensa de la llibertat d'expressió i s'ha significat a favor de cineastes represaliats per les autoritats iranianes com Jafar Panahi.