Achúcarro i Monteverdi, protagonistes a Torroella

Dues tradicions marquen la 37a edició del Festival de Torroella de Montgrí, que se celebrarà del 28 de juliol al 20 d’agost. Per una banda, el pianista basc Joaquín Achúcarro, fidel a la cita empordanesa en les últimes 25 edicions, que tindrà presència doble: en el concert inaugural a l’Espai Ter amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Rubén Gimeno, interpretarà el Concert per a piano i orquestra en la menor de Grieg i Noches en los jardines de España de Falla; i en la jornada de cloenda serà homenatjat per quatre deixebles, tres dels quals van participar en els cursos d’estiu que va oferir a Torroella entre el 1993 i el 2005, tal com recorda la directora artística del festival, Montse Faura. Hi actuaran l’italià Alessio Bax, la canadenca Lucille Chung, l’espanyol Daniel de Pino i la pianista de Xàbia Marta Espinós, acompanyats de l’Orquestra de Cambra Amadeus de la Ràdio Polonesa, sota la batuta d’Anna Duczmal-Mróz.

L’altra tradició és el protagonisme de la música antiga, un cop més estructural en la programació. No és estrany, perquè, com recorda Faura, “la música ha format part de la vida dels torroellencs des que Torroella de Montgrí va esdevenir vila reial el 1272”. Un dels atractius de la programació és l’anomenat Dia Monteverdi, dedicat a la commemoració del 450è aniversari del naixement del geni italià. L’Ensemble La Fenice de Jean Tubéry torna a Torroella per interpretar tres programes diferents el 6 d’agost a la Fundació Vila Casas, a la plaça de la Vila i a l’església de Sant Genís, on culminarà la jornada amb el Vespro della Beata Vergine.

Un altre aniversari, el 250è de la mort de Georg Philipp Telemann, serà l’eix del concert de la britànica Academy of Ancient Music, que farà dialogar l’obra del compositor alemany amb dos Concerts de Brandenburg de Bach, el 4 i el 5. En l’àmbit de la música antiga també hi haurà concerts de l’Acadèmia 1750 i de Benjamin Alard, i Jordi Savall oferirà un viatge per les Folías antiguas i criollas.

Vivaldi contemporani

“El festival està obert a les noves modalitats de concerts”, diu Faura. Per exemple, a la reinterpretació contemporània de Stabat Mater de Vivaldi a càrrec del Soqquadro Italiano. “És un espectacle que fusiona música, dansa i teatre, protagonitzat pel ballarí i cantant Vincenzo Capezzuto i amb dramatúrgia i direcció de Claudio Borgianni”, explica Faura. La programació del festival es completa amb els guitarristes Jens Franke i Jorgen Skogmo (que han recuperat l’obra del compositor torroellenc Josep Ferrer i Esteve), l’Academy of St. Martin in the Fields, el pianista Grigory Sokolov i el Cuarteto Quiroga.

Aquesta edició del festival té un pressupost de 462.000 euros, un 68% del qual l’aporten la Generalitat (amb la qual hi ha un nou conveni de col·laboració per a tres anys), la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Torroella i el ministeri de Cultura.