El poeta polonès Adam Zagajewski guanya el premi Princesa d'Astúries de les Lletres

El poeta polonès Adam Zagajewski (Lviv, Ucraïna 1945) ha estat guardonat amb el premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2017. Zagajewski s'ha imposat a altres candidats que també optaven al guardó com Joan Margarit, Juan Mayorga, Javier Marías i Emmanuel Carrère, entre altres. Considerat una de les veus contemporànies més rellevants i amb més projecció internacional, Zagajewski és poeta, novel·lista i assagista. El jurat l'ha distingit perquè contribueix "de manera extraordinària i a àmbit internacional, al progrés i benestar social a través del cultiu i perfeccionament de la creació literària en tots els seus gèneres".

Nascut a Lviv, a Ucraïna, Zagajewski té la nacionalitat polonesa només per dos mesos: va néixer just abans que la ciutat fos adherida a Ucraïna per decisió soviètica l'agost del 1945. Durant la seva infantesa va traslladar-se a Gliwice, a Polònia, on es va criar. Més tard va estudiar Filosofia i Psicologia el 1963 a Cracòvia i, després, es va unir al grup de dissidents polonesos 'Teraz'. Dos anys més tard va publicar el seu primer poemari, 'Komunikat', al qual va seguir la novel·la 'Cieplo zimno'.

Membre de l'anomenada Generació del 68 (o de la Nova Onada), Zagajewski va debutar amb una poesia política i dirigida contra el sistema. El 1982 es va instal·lar a París, on va publicar l'assaig 'Solidaritat i solitud, en què exposa les seves tesis amb el compromís polític dels escriptors. Sis anys després va traslladar-se als Estats Units i va exercir de professor de la Universitat de Houston. Prolífic i polifacètic, Zagajewski explicava l'any passat en una entrevista a l'ARA que concep els poetes com "una maquinària humana sensible" i que, en qualsevol poema "poden ressonar les veus de la tragèdia". Zagajewski va dedicar un poema a l'editor de Quaderns Crema, Jaume Vallcorba, quan va morir.