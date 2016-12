Adele torna a ser l'artista que més discos ha venut el 2016

Adele torna a mostrar-se imbatible i acabarà el 2016 com l'artista que més discos ha venut a tot el món gràcies al seu últim treball, '25', amb gairebé 2 milions més de còpies despatxades que el seu immediat seguidor, 'Lemonade' de Beyoncé. La web United World Charts, que aglutina dades de les llistes oficials dels mercats més importants, xifra en gairebé 4,6 milions els discos despatxats per la diva britànica. El 2015 també va ser número 1 amb gairebé 15 milions de còpies venudes, però és que el 2011 i el 2012 també va ser l'artista amb més èxit comercial gràcies a '21', que encara es manté al top 25 cinc anys després.De fet és l'artista que ha venut més àlbums en el que portem de segle.

Adele, la cantant que segueix sumant rècordsPer darrere de '25' se situa Beyoncé amb 'Lemonade', un treball que per decisió pròpia no va arribar mai a la plataforma de 'streaming' Spotify però que sí figura en un lloc molt destacat en gairebé totes les llistes dels millors discos de 2016. N'ha despatxat 2,6 milions d'unitats.

1 - Adele - '25': 4,6 milions

2 - Beyoncé - 'Lemonade': 2,6 milions

3 - Drake - 'Views': 2,6 milions

4 - Justin - Bieber 'Purpose': 2,3 milions

5 - Coldplay - 'A head full of dreams' : 2,1 milions

6 - David Bowie - 'Blackstar': 1,9 milions

7 - Twenty - 'One Pilots 'Blurryface': 1,6 milions

8 - Rihanna - 'Anti': 1,4 milions

9 - Metallica - 'Hardwired... To Self-Destruct': 1,3 milions

10 - Sia - 'This is acting': 1,3 milions

Fins al lloc número 20 cal destacar alguns discos que van suposar la tornada a l'activitat dels seus autors després de diversos anys sense novetats al mercat, com Red Hot Chili Peppers, Radiohead i Bruno Mars.