Adele triomfa als Grammy amb 5 premis

Adele es va coronar aquest diumenge com la reina dels Grammy i, per extensió, de la indústria musical. Amb el disc '25' i la cançó 'Hello', la cantant britànica es va emportar els cinc premis als que estava nominada, entre els quals els tres més importants: cançó de l'any, àlbum de l'any i gravació de l'any. L'artista, de 28 anys, es va convertir així en la primera artista en guanyar en aquestes tres categories dues vegades, ja que el 2011, amb el seu àlbum '21', ja va guanyar sis premis en els Grammy.

Adele va pujar a recollir els premis acompanyada pel productor Greg Kurstin, compositor de 'Hello', que a més va guanyar un premi a productor de l'any. La cantant es disputava els premis amb Beyoncé, a qui va dedicar el seu triomf: "no puc acceptar aquest premi", va dir l'artista en recollir el premi a millor àlbum, "estic molt agraïda, però la meva vida és Beyoncé, i el millor àlbum per a mi és el seu, una feina monumental i ben pensada". 'Lemonade', l'àlbum de Beyoncé, va guanyar en les categories especialitzades amb el premi al millor àlbum urbà contemporani i a un vídeo musical.

Homenatge a Bowie

Més enllà dels premis, però, la cerimònia dels Grammy es va convertir en un homenatge al cantant David Bowie, mort al gener de 2016. L'estrella del rock va guanyar, de manera pòstuma, cinc premis pel seu últim àlbum, 'Blackstar', entre els quals destaquen el premi a la cançó rock de l'any i al disc de música alternativa.