'Adéu' desapareix i arriben els ebrencs, els drons i els vegans: el nou diccionari ja s'ha actualitzat

La nova versió de la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC2) ja es pot consultar en línia. A http://dlc.iec.cat/ ja no hi trobareu 136 accents diacrítics. Així, doncs, ja us podeu oblidar definitivament d''adéu', 'dóna', 'nét', 'sóc', 'ós'.... i podeu començar a escriure: "Soc una dona que dona un cop de bota a la bota de vi”; “Senyora, el seu net no és gaire net”; “L’os rosegava un os de conill".

A més d'incorporar la polèmica nova normativa, que elimina molts diacrítics però en manté alguns com 'bé', 'déu' o 'mà', s'incorporen 46 termes.

Entre els nous termes introduïts destaquen ' ebrenc' i 'disseccionar'. El gentilici ebrenc és una reivindicació d'Adrià Pujol, director de la Fira del Llibre Ebrenc (la cita literària fins ara duia un nom no normatiu). L'estiu del 2015, Pujol va demanar que aquest terme, que es va començar a utilitzar als anys setanta, s'introduís al diccionari per tal de poder-ne fer un bon ús i reforçar així també la identitat ebrenca. ' Disseccionar' és una proposta dels mitjans de comunicació. A partir d'ara, doncs, es podran disseccionar animals i obres literàries (abans només es podia dissecar). ' Dron' i 'vegà' (i, per extensió, 'veganisme') són també normatius a partir d'ara.

El diccionari també incorpora modificacions a les definicions de ' mongòlic', 'mongolisme', 'síndrome de Down' i 'subnormal', a petició del periodista Jordi Basté i de les associacions DINCAT i Down Catalunya. 'Subnormal' ja no es refereix a algú "que pateix una deficiència mental" sinó a algú que "presenta una discapacitat intel·lectual". 'Mongolisme' continua utilitzant-se però es descriu com a "afectat de síndrome de Down" i s'especifica que és un terme "obsolet".

540x306 Mongolisme obsolet Mongolisme obsolet

La definició de ' síndrome de Down' ha passat de ser una "afecció congènita causada per una alteració de de la dotació cromosòmica, caracteritzada per un aspecte especial que recorda els individus de raça mongòlica i per una deficiència mental", a ser una "afecció congènita causada per una alteració de la dotació cromosòmica i caracteritzada per una discapacitat intel·lectual i uns trets fisonòmics especials, com ara un crani petit, l’occípit pla, els ulls petits i oblics i la cara ampla".