L'hongaresa 'On body and soul' guanya inesperadament l'Os d'Or de la Berlinale

La directora hongaresa ldikó Enyedi va guanyar de forma totalment inesperada l'Os d'Or de la 67a edició del Festival internacional de cinema de Berlín. 'On body and soul', la seva quarta pel·lícula, una entranyable història d’amor entre una controladora d’aliments i el director d’un escorxador; un film que no figurava en les travesses tot i que va causar una bona impressió, gràcies al seu toc fantàstic i un peculiar sentit de l’humor que l'emparenta amb l'univers excèntric de Todd Solonz.

'Félicité', del realiçador senegalès Alain Gomis va donar l'altra sorpresa en emportar-se el Gran Premi del Jurat. El film és un estudi de personatge, una mare soltera que treballa de cantant en un bar de Kinshasa, al Congo, rodat amb un estil pròxim al del cinema dels Dardenne. I el gran favorit a l'Os d'Or, Aki Kaurismäki, es va haver de conformar amb l'Os de Plata al millor director per la magnífica 'The other side of hope'. Geni i figura, el finlandès no va pujar a l'escenari sinó que va fer baixar la presentadora a la platea, des d'on va agrair el premi agafant amb l'estatueta com si fos un micròfon. Un gest més simpatic que altra cosa d'un Kaurismäki que semblava eufòric des de l'arribada a la catifa vermella. Més tradicional, la polonesa Agnieska Holland va recollir el premi Alfred Bauer pel 'thriller' ecologista amb tocs de comèdia 'Spoor'.

"¿Només un?", va bromejar Gonzalo Maza, el productor d''Una mujer fantàstica', que es va fer amb el premi al millor guió quan tothom s'esperava que també s'emportés el de millor intèrpret femenina per l'actriu trans Daniela Vega, a qui el director Sebastián Lelio va fer pujar a l'escenari en un dels moments més emocionants de la gala de cloenda. L'Os de Plata a la millor actriu va ser finalment per a la coreana Kim Min-hee per 'On the beach at night alone', de Hong Sang Soo, una dona a la deriva en l'intent de deixar enrere amb la seva direcció amb un director. L'altre premi interpretatiu, l'Os de Plata al millor actor, va complir l'obligada quota del cinema alemany i va anar a parar a Georg Friedrich, el protagonista del drama familiar 'Bright lights', de Thomas Arslan. I el premi a la contribució artística més destacada ha sigut per a Dana Bunescu pel muntatge del film romanès 'Ana, mon amour', de Călin Peter Netzer

'Estiu 1993', millor opera prima del festival i Gran premi de Generation Kplus

Gran triomf del cinema català a Berlín. El debut de Carla Simón, 'Estiu 1993', ha guanyat el premi a la millor opera prima del festival i el Gran premi de Generation Kplus, la secció en què participava, ex equo amb el film xinès 'Becoming who I was'. Protagonitzat per una nena de 6 anys que acaba de perdre la mare i se’n va a viure amb els tiets, el film es basa en les experiències personals de Simón. El jurat de Generation Kplus, que s’ha declarat emocionat fins a les llàgrimes pel film, ha destacat “l’extraordinària actuació” de la jove actriu Laia Artigas, “la bellesa de la fotografia” i la “sensual posada en escena”. 'Estiu 1993' competirà al Festival de Màlaga i s’estrenarà als cinemes al maig. Simón, emocionada, ha recollit el premi a la millor opera prima durant la gala de cloenda del festival.

Entre la resta de premis dels jurats independents, destaquen els del jurat ecumènic per a 'On body and soul', 'Una mujer fantàstica' i els documentals 'Investigating Paradise' i 'I am not your negro', que també ha guanyat el premi del públic de la secció Panorama. I el Teddy award per a la pel·lícula de temàtica LGTB ha estat per a 'Una mujer fantástica' i el documental 'Small Talk'. El Fipresci de la crítica se l'ha endut el film d'Agnieska Holland 'On body and soul',