La casa Abalarte ven el 'Retrat d'una nena' atribuït a Velázquez per 8 milions d'euros

L'obra inèdita atribuïda a Velázquez que la casa madrilenya Abalarte va subhastar dimarts no va passar del preu de sortida: un col·leccionista particular va adquirir 'Retrat d'una nena' per 8 milions d'euros. Abans de la venda el govern el va declarar inexportable, cosa que probablement va dissuadir col·leccionistes amb més poder adquisitiu.

El govern ha impedit que 'Retrat d'una nena' surti de l'Estat perquè és "de gran interès per al patrimoni espanyol, ja que, malgrat que falten informes tècnics més complets, tot sembla indicar que es tracta d'una obra atribuïble a Velázquez". El govern hauria pogut exercir el dret de tempteig i retracte després de la subhasta, però no ho va fer.

Segons els experts de la casa Abalarte, 'Retrat d'una nena' és un "aportació valuosíssima" per a l'estudi de Velázquez, ja que pertany a la seva primera època a Sevilla, "la més enigmàtica i menys coneguda". La pintura va estar en mans de la mateix família durant diverses generacions i no s'havia estudiat fins ara. De fet, els propietaris desconeixien el seu gran valor historicoartístic i econòmic.

El experts d'Abalarte creuen que Velázquez va realitzar 'Retrat d'una nena' quan tenia 17 o 18 anys i vivia a Sevilla. Troben que té semblances evidents amb la 'Immaculada' de la col·lecció Focus Abengoa i de la National Gallery de Londres en el tractament de la roba.