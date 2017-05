Albert Monteys i Paco Roca, nominats als premis Eisner, els Oscars del còmic

Els premis Eisner, considerats com els Oscars del còmic, han anunciat les seves nominacions, que inclouen l'aclamat còmic del valencià Paco Roca 'Arrugues', nominat a millor edició americana de material internacional i 'Univers', la sèrie de ciència ficció de l'humorista barceloní Albert Monteys, nominat a millor còmic digital. 'Univers', que es publica simultàniament en català, espanyol i anglès i es pot descarregar gratuïtament o pagant el que es consideri just a la plataforma 'online' Panel Syndicate, creada per Marcos Martín, que ja es va endur un Eisner per 'The private eye' el 2015

Un còmic digital català triomfa a la indústria nord-americana

En la categoria de millor nova obra hi ha 'Faith', dibuixada pel barceloní Pere Pérez i Marguerite Sauvage, un còmic sobre les peripècies d'una superheroïna amb sobrepès a Los Angeles. Altres autors espanyols nominats als premis són l'asturià Florentino Flórez, coautor amb Frédéric Manzano del catàleg de l'exposició de Palma de Mallorca de 2016 'Ditko: Unleashed', dedicat a la carrera del famós creador de Spiderman i Dr. Extraño, que aspira al premi en la categoria de millor llibre relacionat amb el còmic. També el dibuixant de Melilla Gabriel H. Walta, nominat en la categoria de Millor sèrie limitada per 'La Visión', escrita per Tom Kring, premi a la millor obra internacional de l'últim Saló del Còmic de Barcelona.

En les nominacions als Eisner també hi apareix 'Spanish Fever', títol amb el qual es coneix al mercat nord-americà l'antologia 'Panorama' (Astiberri), en la qual Santiago García, que va guanyar el Premio Nacional del còmic per 'Las Meninas', reuneix autors emergents amb noms consagrats del còmic nacional com Paco Roca, Max (nominat als Eisner d'anys anteriors) i David Rubín. 'Spanish fever' està nominat a millor antologia, juntament amb 'Island Magazine', codirigida per la dibuixant gallega Emma Ríos. Els guanyadors es coneixeran al juliol durant la convenció de San Diego.