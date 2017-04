Albert Pla a Albert Rivera: "Cada vegada que obres la boca dius una mentida o una bajanada, com jo"

El cantautor Albert Pla torna a partir un cas de boicot arran de les polèmiques declaracions que va fer fa quatre anys al diari asturià 'La Nueva España'. El Teatre Jovellanos va suspendre el seu concert del músic després que afirmés en una entrevista "em fa fàstic ser espanyol" i ara denuncia amb una carta oberta dirigida a Albert Rivera i publicada al diari 'Publico' el veto de la formació taronja a un concert que se celebrarà al Teatro Filarmónica d'Oviedo el 12 de maig. No es tracta d'un espectacle finançat amb diners públics sinó que un promotor privat volia llogar el teatre.

"Em caus bé. Et dius Albert, com jo. Ets català, com jo. T'agrada anar net, com a mi. I cada vegada que obres la boca, dius una mentida o una bajanada, com jo", afirma Pla al mateix escrit. Més endavant es mostra més dur amb el líder taronja: "El més lleig que vulgueu fer creure als ciutadans espanyols que la nostra feina està subvencionada pel govern i que, d'alguna manera, aquests concerts són actes antisistema pagats amb els diners de tots. No és cert". "No et queixis –subratlla–, heu aconseguit el que volíeu, ja sou un munt de "ciutadans" al govern, al Senat, al Parlament, als bancs, als tribunals, a totes les televisions, diaris, ràdios i mitjans digitals, ja no hi ha cap poder fàctic o mitjà de comunicació que es lliur¡ de vosaltres. La vostra presència és tan invasiva que, per no saber de tu, m'he de tancar a casa i tallar la llum. I fins i tot d'aquesta manera et trobo fins a la sopa".

La Comissió de Cultura va aprovar la celebració del concert amb els vots del PSOE, Podem i IU. Però el PP i C's van votar en contra. Albert Pla donava per fet el vot negatiu dels populars però no el del partit taronja, que el va incloure a la llista d'intel·lectuals que els donaven suport. "El que sí he de fer és convèncer-te de que deixis de vetar els nostres concerts", diu la carta.