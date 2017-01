Anderson .Paak, Arca, DJ Shadow i Soulwax, noves confirmacions del Sónar

260x366 Anderson .Paak, confirmat al Sónar Anderson .Paak, confirmat al Sónar

Anderson .Paak, la nova sensació de la música negra i renovador del soul, és una de les noves confirmacions del Festival Sónar, que se celebrarà del 15 al 17 de juny. El música californià presentarà el seu disc 'Malibú' acompanyat de la banda The Free Nationals. Un altre nom destacat que s'afegeix al cartell és el del músic i productor veneçolà Arca, que presentarà el seu nou treball acompanyat dels visuals de Jesse Kanda. Pel festival també passarà Dj Shadow amb el seu primer treball discogràfic en sis anys, 'The mountain will fall', i els belgues Soulwax, que presentaran amb un format de banda de set músics –tres d'ells bateries– el seu disc en una dècada.

Versus Synthesizer Ensemble, el nou projecte de Carl Craig, es presentarà en exclusiva al festival, encapçalant la programació de dissabte al Sónar Lab, que també inclourà propostes com DJs Daphni ('alter ego' de Caribou) & Hunee, Marcel Dettmann & Dr Rubistein, t q d i Beautiful Swimmers. També passaran pel Sónar productors com Clark, Vitalic, Evian Christ i Lunice. Seth Troxler i Tiga faran una maratoniana sessió de 6 hores a quatre mans i el segell experimental i d'avantguarda islandès Bedroom Community celebrarà el seu 10è aniversari amb les actuacions de Valgeir Sigurdsson i Nico Muhly, que també actuarà com a pianista al concert de David Lang.

Altres noms del cartell són els suecs Little Dragon, l'alemany Roosevelt, l'austríac HVOB, els DJ J ohn Hopkins, Marco Carola, Heidi, Optimo, Prins Thomas i Lena Willikens i tres noms destacats del grime britànic: AJ Tracey, Giggs, i Benji B. Totes aquest noves confirmacions s'afegeixen a les ja anunciades de Justice, Nicolas Jaar, Moderat, Eric Prydz, De La Soul, Nina Kraviz i Nosaj Thing & Daito Manabe, entre d'altres.