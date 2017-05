Banksy es manifesta contra el Brèxit amb un mural a Dover

Després de denunciar el mur d'Israel i la crisi migratòria de la Mediterrània, Banksy ha trencat el seu silenci sobre el Brèxit, amb un mural on un obrer de la metal·lúrgia destrueix amb a cops de martell l'estrella de la bandera de la Unió Europea que correspon al Regne Unit. Les estrelles de la Unió Europa representen els ideals d'unitat de solidaritat i harmonia entre els pobles d'Europa.

L'obra ha aparegut aquest dilluns i els representants de l'artista n'han confirmat l'autenticitat.

L'edifici on s'ha trobat el mural porta el nom de 'Castle Amusements' i està a prop de la terminal dels ferris que uneixen el Regne Unit i França pel Canal de la Mànega. La tria de la ciutat de Dover no és casual, ja que els ferris arriben a la ciutat de Calais, on Banksy va fer un mural en un camp de refugiats el 2015. En aquella obra hi apareixia el fundador d'Apple, el desaparegut Steve Jobs, perquè el seu pare havia sigut un immigrant sirià.