Aretha Franklin es retirarà aquest any

Aretha Franklin deixarà la música aquest any amb 75 anys, però serà després d'haver publicat un disc amb Stevie Wonder al setembre, amb el qual se sent "emocionada", afirma. L'àlbum estarà compost per temes originals gravats a Detroit: "Mantinc la feina a Detroit, o el més a prop de Detroit possible", explica en declaracions recollides a 'The Guardian'.

"Em sento molt plena i satisfeta respecte la direcció que ha pres la meva carrera i per on em trobo ara", ha dit. Tot i així, la cantant assegura que es mantindrà activa després de la jubilació i aprofitarà per dedicar més temps a la família, perquè quedar-se "sense fer res no seria positiu".

En els últims anys, Franklin ha tingut problemes de salut. El 2010 es va veure forçada a anul·lar espectacles per raons mèdiques i va ser operada d'emergència per problemes a l'abdomen. A més, tot i desmentir-ho al principi, la cantant va tenir un càncer de pàncrees que posteriorment li van poder extirpar. L'any passat també va cancel·lar algun dels seus concerts per raons de salut.