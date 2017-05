Ariana Grande reprèn la gira i aterrarà a Barcelona el 13 de juny

Ariana Grande reprendrà la gira mundial el 7 de juny, després d'haver-la suspès temporalment a causa de l' atemptat de Manchester. La primera parada serà a l'Accorhotels Arena de París el 7 de juny i el 17 estarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades ja estan disponibles al web de la cantant.

D'altra banda, Interior ha acordat aquest dimecres ampliar els controls de seguretat a les sortides dels grans esdeveniments, com poden ser concerts o altres tipus d'espectacles, després de l'atemptat de Manchester. "Els controls van molt lligats a les entrades, però veiem que l'element de perillositat no queda circumscrit a la celebració de l'esdeveniment i a les hores prèvies, sinó també després d'haver finalitzat", ha afirmat el conseller d'Interior, Jordi Jané, després de presidir aquest dimecres una reunió del gabinet amb caràcter extraordinari després de l'atemptat de Manchester. Els Mossos també ampliaran el perímetre de seguretat d'un esdeveniment que pugui comportar un risc específic i intensificaran els controls i escorcolls. En prop de dos anys, des de la posada en marxa del Pla Operatiu Específic (POE) antiterrorista, els Mossos han catalogat 23 concerts amb un risc específic a Catalunya i que van tenir un dispositiu especial.



Jané ha anunciat que intensificaran els controls també a les sortides d'esdeveniments multitudinaris, i no només a les entrades. "De cada atemptat, se'n desprèn un modus operandi, i en el de Manchster, podem constatar la necessitat d'ampliar els controls a les sortides", ha afirmat el conseller davant els mitjans de comunicació, acompanyat pel director general de la Policia, Albert Batlle, i el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

El titular d'Interior ha assenyalat que els dispositius de seguretat a la sortida estan dissenyats per facilitar que els participants a un esdeveniment el puguin abandonar de manera fluida i evitar les aglomeracions. Ara, es continuarà buscant aquest objectiu, però quan es consideri convenient i d'acord amb l'avaluació del risc, s'augmentaran els controls. Jané no n'ha donat més detalls, seguint el principi de màxim prudència que regeix la política informativa d'Interior sobre terrorisme, però sí que ha insistit que els dispositius de seguretat es modulen en funció de cada esdeveniment i que no es tracta d'aplicar "una recepta estàtica". El conseller també ha explicat que els dispositius de seguretat es reforçaran amb "més dotació de personal".

Els Mossos d'Esquadra avaluen cada setmana el risc que poden tenir els esdeveniments programats a Catalunya. En 96 setmanes, les que fa que es va posar en marxa el POE antiterrorista, s'han identificat 23 concerts amb un risc específic, alguns dels quals d'alt risc. Jané ha recordat que un d'aquests concerts va ser a la Sala Apolo de Barcelona el setembre passat amb Eagles of Death Metal, el mateix grup que actuava a la Sala Bataclan de París en els atemptats del 13 de novembre del 2015. En el dispositiu, els Mossos van identificar un home que actualment està en presó provisional després de ser detingut en l'operació 'Apolo' l'abril passat. Aquest home havia estat a l'aeroport de Zaventem el mateix dia que es van cometre els atemptats de Brussel·les, el 22 de març de l'any passat, i tenia lligams amb familiars de terroristes que es van immolar a la capital belga.

Un fons de contingència d'11,6 MEUR per a la lluita antiterrorista

Jané també ha anunciat que el Govern ha aprovat un fons de contingència d'11.160.000 euros destinat als Mossos d'Esquadra per a la lluita antiterrorista. D'aquests diners, 4.560.000 euros es destinaran a cobrir les hores extres que el cos ha de fer en les tasques de prevenció del terrorisme sense que suposin minvar la seguretat d'altres àmbits. L'altra partida específica, de 6,6 MEUR, és per a material de protecció i d'investigació.

En l'últim any, el 32% de les hores de patrullatge preventiu a Catalunya han estat en el marc del POE antiterrorista i en l'últim me han representat el 34%. En el cas de la ciutat de Barcelona, aquesta dedicació a la prevenció antiterrorista s'eleva fins al 37% en l'últim any i fins al 42% en l'últim mes.

La Junta de Seguretat, encara sense data

Preguntat per si havien rebut alguna oferta de data del govern espanyol per convocar la Junta de Seguretat de Catalunya, Jané ja afirmat que encara esperen la proposta de Madrid i ha deixat clar que per part del Govern "no hi ha cap impediment perquè se celebri ja". El conseller ha reclamat en múltiples ocasions en els darrers mesos que el govern espanyol convoqui la junta, que no es reuneix des del 2009.

El conseller ha recordat que pocs dies després de posar-se al capdavant d'Interior, el juny de 2015, va demanar a l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que convoqués aquest òrgan encarregat de coordinar les polítiques de seguretat i l'activitat dels cossos policials a Catalunya. Més tard, el govern espanyol s'excusaria que estava en funcions però es va comprometre a fixar la data després de les eleccions.

El període en què l'executiu central estaria en funcions es va allargar durant mesos, però Jané va tornar a demanar la convocatòria de la junta a l'actual ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, just després que assumís el càrrec. Des d'aleshores s'han mantingut diverses reunions tècniques, però encara no hi ha novetats sobre quan es convocarà. Amb tot, Jané ha ofert mà estesa del Govern per continuar treballant i col·laborant per a la seguretat.