Ariana Grande, ídol pop dels adolescents, feminista i anti-Trump

Ariana Grande (Florida, 23 anys) havia d'actuar al Palau Sant Jordi el proper 13 de juny per liderar l'espectacle basat en el disc 'Dangerous woman' però si farà o no el concert, després de l'atemptat d'ahir a Manchester, ara és una incògnita. Fa dos anys, la cantant, compositora i actriu, idolatrada per milions d'adolescents, ja va omplir el Sant Jordi. La cantant, que no ha patit cap ferida i que havia abandonat l'escenari poc abans de l'explosió, ha dit a través del Twitter: " Destrossada. Des del fons del cor. Ho sento molt. No tinc paraules".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de maig de 2017

Grande és una estrella del pop amb un públic sobretot adolescent. Té 182 milions de seguidors a les xarxes socials. Al 2016, 'Time' va nomenar Grande una de les 100 persones més influents del món. Aquest any tenia previst fer gira pels Estats Units, Europa, Sud-Amèrica i Austràlia.

Estrella infantil

La cantant va començar la seva carrera com estrella infantil a Nickelodeon després de triomfar a Broadway amb el musical '13'. Després va protagonitzar la sèrie 'Victorious'. Com a cantant acumula una llarga llista de premis i la seva música té un gran èxit comercial. Per exemple, 'Problem' acumula 450 milions de reproduccions a Spotify.

Feminista

Grande també ha estat notícia per les seves opinions. El 2015 va criticar la "misogínia" d'alguns mitjans de comunicació perquè només parlaven de les relacions i la vida sexual de les actrius en comptes d'explicar qui eren com individus. En aquell moment, el periodista Kendall Fisher la va anomenar "heroïna feminista". La cantant també s'ha defensat de les crítiques masclistes. Pel seu darrer treball, 'Dangerous woman' alguns la van insultar i ella va respondre. "Els homes es treuen la camisa i expressen la seva sexualitat sobre els escenaris. Instagram, vídeos, en qualsevol lloc. El doble estàndard és avorrit i esgotador. Les dones també poden estimar els seus cossos".

També s'ha destacat per les seves crítiques a Trump i per la seva defensa del col·lectiu LGBTQ. Quan Trump va guanyar les eleccions nord-americanes va escriure: "Estic plorant. No m'ho puc creure".

El món de la música ha mostrat la seva solidaritat amb Grandes i ha repudiat l'atemptat:

Liam Gallegher ha dit que està absolutament devastat pel què ha passat:

In total shock and absolutely devastated about what's gone down in MANCHESTER sending Love and Light to all the family's involved LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 23 de maig de 2017

Taylor Swift ha expressat la seva solidaritat amb les víctimes:

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 de maig de 2017

Bruno Mars també expressava la seva tristesa i assegurava que no volia pensar que el món en què vivim fos tan cruel:

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) 23 de maig de 2017

Lorde descrivia la nit com el pitjor malson i assegurava que tots els musics se sentien malalts pel què havia passat: