Arquitectura que es beu

L’arquitectura icònica no només viu de museus i teatres d’òpera: els cellers i altres edificis relacionats amb el món del vi -d’arquitectes com Richard Rogers, Norman Foster, Frank O. Gehry, Zaha Hadid i Santiago Calatrava- han sigut aparadors magnífics. Però només aparadors, perquè l’activitat dels enòlegs i els enginyers agrònoms que hi treballen pot ser fins i tot més innovadora que l’obra dels arquitectes. “En el món del vi sovint es ven la imatge dels cellers antics i les ampolles plenes de pols, i no obstant això estan aplicant la ciència i les noves tecnologies d’una manera gairebé més evident que en el camp l’arquitectura”, explica l’arquitecte Carles Sala. “Per a nosaltres, els enòlegs són un referent en la mesura que són els dissenyadors d’un vi”, subratlla.

Un celler que combina tradició i tecnologia és el de Codorníu, que està instal·lat en un edifici de Puig i Cadafalch catalogat. “Ha d’haver-hi una simbiosi perfecta entre el procés de producció i l’arquitectura. Una arquitectura mal feta pot comprometre la qualitat del producte -explica l’enòleg de la casa, Bruno Colomer-. Treballem dins d’alguns edificis que són centenaris, però les maneres de fer han evolucionat”.Carles Sala prové d’una família de vinaters. Amb el seu soci, Relja Ferusic, ha fet diversos cellers a Catalunya, França i Eslovènia. Però el projecte que ara tenen entre mans, juntament amb Edouard Cabay, és més ambiciós i equiparable als dels vinaters més inquiets.

Un espai de tast insòlit

A la tardor començaran la construcció d’un espai de tast al Mas Rodó, l’empresa familiar dels Sala, amb un fort afany experimental. De fet, encara s’han d’acabar de decidir entre tres possibles projectes. “A través de l’arquitectura i el disseny, i amb innovacions com la construcció digital, volem recuperar materials i processos que estan en desús perquè han quedat al marge de la indústria i donar-los un nou valor i un nou sentit”. Aquest espai consistirà en una estructura de fusta i un tancament de vidre que vol ser actiu, és a dir, regular el clima i potenciar una experiència sensorial del vi.

La construcció de l’espai de tast anirà precedida d’una festa de la verema que els tres arquitectes dissenyaran amb una mirada interdisciplinària i sostenible. “Volem agafar tots els elements de l’entorn, filtrar-los a través de l’arquitectura i aplicar-los en el vi”, subratlla Sala. El projecte porta per títol Bodega i va rebre el premi d’Innovació de la Fundació Banc Sabadell, concedit dins la Mostra d’Arquitectura Internacional Catalana del COAC. La recerca es va desenvolupar en una sèrie de tallers amb estudiants impulsats per l’escola Architectural Association de Londres. Abans de Bodega, Salas i Ferusic van fer el celler de Lagravera, a Alfarràs, conegut per la producció ecològica i biodinàmica. L’edifici es caracteritza per la flexibilitat dels espais, la lluminositat i el color. “Quan rebem visitants queden impactants però alhora serveix perquè de seguida entrin en la nostra filosofia”, explica l’enòleg de Lagravera, Ivà Gallego.

De la mateixa manera que hi ha empresaris que fan més ús de la ciència que d’altres, hi ha arquitectes que es basen més en els mètodes tradicionals. El Celler Mont-ras, de Jorge Vidal Tomás, és un exemple d’una manera de treballar més intuïtiva: l’edifici està parcialment enterrat i a la façana principal té un sistema de comportes per controlar la circulació d’aire que pot manipular el mateix vinater a mesura que el vi fermenta. “L’edifici ha d’acompanyar el procés d’elaboració del vi, i vam voler crear l’atmosfera d’harmonia i paciència que requereix”, explica Jorge Vidal.

Un gratacel de vinya per a la Barcelona més densa

¿És possible fer un bon vi en un entorn urbà i en una vinya vertical? Aquesta és una de les idees amb què treballen els arquitectes Carles Sala, Relja Ferusic i Edouard Cabay. Dins el premiat projecte Bodega volen crear un celler urbà a Barcelona que s’hauria de desenvolupar en els pròxims cinc anys i després d’arribar un acord amb l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació. El projecte estaria en la línia de les plantacions de vinya experimentals que s’han fet a Collserola i també implicaria crear nous espais verds a la ciutat. També s’haurien d’estudiar qüestions com les varietats de raïm, els conreus hidropònics i els sistemes de poda que es podrien fer servir.