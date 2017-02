Arrenca el Festival del Circ de Figueres més polèmic

Acròbates que exhibeixen múscul i plasticitat enfilats a pals, equilibristes que formen piràmides i torres humanes mentre es mouen al compàs de la música, trapezistes que desafien les lleis de la lògica subjectant-se només amb les dents a les cintes aèries amb què giravolten a gran velocitat. Són només tres exemples dels espectacles que es podran presenciar a partir de demà al Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Figueres, el segon més important d’Europa després del de Montecarlo, segons els organitzadors, que arriba a la sisena edició coincidint amb l’encès debat sobre la conveniència de destinar o no diners públics al Museu del Circ que des de fa vint anys persegueix Genís Matabosch, director del festival. Aquesta edició, que s’allargarà fins dilluns, reunirà 88 artistes -gairebé la meitat, xinesos- d’onze països. De moment, ja s’han venut més de 26.000 entrades i només en queden 7.000 de lliures per assistir a alguna de les quinze funcions, que es duran a terme en una carpa amb capacitat per a 2.206 espectadors.

Durant aquests cinc dies es podran veure dos espectacles, el Blau i el Vermell, que s’aniran repetint tot el cap de setmana. A la gala final de dilluns s’escolliran els guanyadors, que obtindran uns elefants dalinians d’or, plata i bronze. En total, el festival reunirà 24 atraccions mai vistes a Europa i 16 disciplines circenses. Ahir al migdia la zona d’escalfament situada en una de les carpes auxiliars del circ era plena d’artistes que assajaven els seus números. Una hora abans, cinc de les companyies presents al festival havien mostrat les seves habilitats als mitjans gràfics. El desplegament de tècnica i fortalesa, de coordinació i talent, evidenciava les moltíssimes hores d’entrenament. “Fa molts anys que assajo, des que era un nen, i sobretot he acumulat molt de dolor físic”, explica Alexander Lichner, un madrileny criat a Berga que juntament amb el salvadoreny Donoban Rodríguez ofereix un espectacle de cintes aèries en què es passen una bona estona subjectant-se només amb les dents. “Al principi el coll em quedava com un acordió i em marejava molt, però amb el temps m’hi he acostumat. Les dents les tinc bé, només me n’he trencat una i va ser en una caiguda”, va afegir.

En perill el festival i l’alcaldia

L’edició d’enguany coincideix amb la rebrotada de la polèmica sobre si és una prioritat destinar diners públics al Museu del Circ que la Circus Arts Foundation -que presideix Matabosch- vol crear a partir de la seva col·lecció privada de documentació i material circense. L’alcaldessa, Marta Felip, va anunciar durant la presentació del festival que l’Ajuntament destinarà 1,5 milions en tres anys al museu, un anunci inesperat que va fer revifar un debat ciutadà que ha dut a la creació de plataformes contràries i favorables a la inversió. Les divergències sobre aquest tema en el si de l’equip de govern són un dels motius que han arribat a provocar que Felip (PDECat) hagi quedat en minoria i fins i tot vegi perillar l’alcaldia.

Matabosch ha condicionat la continuïtat del festival a l’obertura del museu, que implicaria la rehabilitació de la Casa Nouvilas, amb un cost de 6 milions d’euros. El director assegura que la resta del finançament provindrà de la Diputació i la Generalitat, així com de patrocinis privats.