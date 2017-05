10 propostes culturals per al cap de setmana

Art, història i dansa a la 13a edició de la Nit dels Museus

Diverses localitats. 20 de maig

Una de les activitats principals del Dia Internacional dels Museus (18 de maig) és la Nit dels Museus, que aquest dissabte arriba a la 13a edició. Durant aquesta nit, un total de 112 museus de Catalunya obren les portes més enllà de la mitjanit i ofereixen una àmplia oferta de propostes culturals. A Barcelona, una de les novetats destacades és que s’ofereix una nova ruta temàtica, Creació & Museus, que permetrà que els visitants coneguin el que es cuina a les Fàbriques de Creació en col·laboració amb alguns museus de la ciutat. Pel que fa a altres localitats, destaquen propostes com Viatge a la Constel·lació Museu, un itinerari nocturn que té lloc per set museus i centres culturals de la ciutat de Tarragona, o les diverses exhibicions que ofereixen alguns museus de Girona, com ara 'Sacrificis' (Museu d’Art, 22.30 h), un espectacle de dansa que reflexiona sobre les autolimitacions. Finalment, el Museu de Lleida ofereix un recorregut per cinc obres del museu i la seva relació amb els conflictes actuals sota el lema 'Museus i històries punyents: dir allò que no es pot explicar als museus'.

Un festival de creativitat

Dissabte 20. Antiga fàbrica Estrella Damm

Un any després del llançament oficial de TheCreativeNet, Bibiana Ballbè crea TheCreativeFest, un festival que vol celebrar la creativitat des de la transversalitat de disciplines. D’11 a 22h a l’Antiga Fàbrica Damm hi haurà taules rodones, conferències, workshops, etc, amb persones com Ricard Robles (Sónar), Xavier Verdaguer (Imagine), Genís Roca (Roca Salvatella), Oriol Vila (Hola Luz), col·lectius com Domestic Data Streamers, Canada, Outro Studio, i fins i tot concerts amb Ian Sala, Paula Grande o Jo i Jet i Maria Ribot. També hi haurà 20 stands d’artistes i de marques com Krizia Robustella, Ölend, Après ski, Miscelanea, Deux Souliers, Andrea Vîentëc, Wer-haus i Pompilio Plants. El festival culminarà amb l’entrega de la primera edició de TheCreativeAwards.

12 hores de concert: 'No callarem'

Diumenge. Al parc Gran Sol de Badalona

Albert Pla, Mishima, Txarango, Fermin Muguruza, Za! i Maria Arnal i Marcel Bagés són alguns dels participants en el concert per la llibertat i contra la censura #NoCallarem, que se celebrarà diumenge al parc Gran Sol de Badalona, d’onze del matí a onze de la nit. Els músics es mobilitzen farts d’una allau de denúncies i sentències judicials com la que ha condemnat el raper mallorquí Valtonyc a tres anys i mig de presó.

Flashmob flamenca

Del 19 al 28 de maig. Diversos espais

Aquest divendres arrenca el festival Ciutat Flamenco amb una 'flashmob' popular capitanejada per la 'bailaora' i coreògrafa Rocío Molina, que també protagonitzarà un dels plats forts del festival: aquest cap de setmana presentarà el seu nou espectacle –nominat als Max–, el plàstic i juganer 'Caída del cielo'. Tindrà dos teloners, un dia la guitarra de Ruselito i l’altre, el 'baile' de José Manuel Álvarez acompanyat només de percussió. També s’estrenarà al Mercat un nou espectacle flamenc, 'Es la hora', dirigit per Hansel Cereza, que compta amb una parella de ball i un mosso d’espases i mostra el moment sagrat en què el torero es posa el vestit de torejar.

540x306 'Caída del cielo' de Rocío Molina / PABLO GUIDALI 'Caída del cielo' de Rocío Molina / PABLO GUIDALI

Com era el sexe a l’època romana?

Palafrugell. Fins a l'1 d'octubre

El Museu del Suro de Palafrugell acull l’exposició 'El sexe a l’època romana', adreçada a públic adult i que presenta un conjunt de peces d’època romana conservades en museus catalans, com reproduccions de pintures. El conjunt dona a conèixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República fins al segle IV: el sexe en el matrimoni, diferents maneres de fer l’amor, les relacions extramatrimonials, l’art de la seducció i la sexualitat dels déus, amb qui s’emmirallen els homes.

540x467 Exposició 'El sexe en l’època romana' / MUSEU DEL SURO Exposició 'El sexe en l’època romana' / MUSEU DEL SURO

Torna la Fira del Conte de Medinyà

Medinyà. 21 de maig

La 8a edició de la Fira del Conte de Medinyà té lloc aquest diumenge amb una vintena d’activitats programades i parades repartides pels carrers durant tot el dia. Destaca, entre altres actes, l’actuació dels Titiriteros de Binéfar, Premio Nacional de teatre del 2009, que presentaran l’espectacle 'En la boca del lobo' (18 h). Entre els autors convidats, hi haurà Carles Sala, Guillem Terribas i M. Mercè Roca.

‘Les quatre estacions’ de Vivaldi amb l’Spellbound Contemporary Ballet

Terrassa. 20 de maig

El Centre Cultural Terrassa acull, en el marc de la Temporada BBVA de Dansa, un espectacle de la companyia de dansa italiana Spellbound Contemporary Ballet, que interpreta la peça 'Les quatre estacions', de Vivaldi (dissabte, 20 h). L’espectacle, dirigit per Mauro Astolfi, director de la companyia i un dels coreògrafs més destacats de l’escena contemporània europea, comptarà també amb la música en directe de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.

540x306 'Les quatre estacions' interpretada per la companyia Spellbound Contemporary Ballet / MARCO BRAVI 'Les quatre estacions' interpretada per la companyia Spellbound Contemporary Ballet / MARCO BRAVI

Engega la Festa Verdaguer

Barcelona i Folgueroles. Fins al 18 de juny

Ja està en marxa un dels grans esdeveniments literaris de la primavera: la Festa Verdaguer, que tindrà lloc entre Barcelona i Folgueroles. Destaquen propostes com les improvisacions musicals i poètiques 'Flors del desvari', que protagonitzaran Martí Sales, Anna Gual, Pau Sif o Tomás Feres, a Folgueroles; els fragments de l’òpera rock 'Ombres i maduixes' que el líder d’Obeses, Arnau Tordera, interpretarà a Vil·la Joana; i el concert on Roger Mas reprendrà les seves 'Cançons tel·lúriques', inspirades en textos de Verdaguer, també a Vil·la Joana. Pel que fa a aquest cap de setmana, tindrà lloc el Mercat del Llibre Vell de Poesia; visites guiades a l’exposició 'Verdaguer segrestat', i una lectura de 'Lo matí de ma infantesa', de Jordi Lara (un relat del llibre 'Mística conilla'), a Folgueroles.

El Loop homenatja els pioners del videoart

Barcelona. Fins al 27 de maig

El festival de la imatge en moviment, Loop Barcelona, celebra la seva 15a edició amb un homenatge als pioners del videoart: els protagonistes són els grans creadors del gènere dels anys 60, 70 i 80. Les exposicions programades inclouen referents indiscutibles com Eugènia Balcells, David Hall, Beryl Korot, Chip Lord, Mary Lucier, Antoni Muntadas, Nam June Paik, Carles Pujol, Steina i Woody Vasulka o Peter Weibel. A més, també ofereix mostres dedicades a artistes com Andy Warhol, Martha Rosler, Tony Oursler, Antoni Miralda i Robert Cahen. Entre altres activitats, en el transcurs del festival també tindrà lloc la recreació de la primera peça de videoart a l’estat espanyol, 'Primera mort' (1969), del col·lectiu Jardí del Maduixer.

540x306 Diversos espais s'afegeixen al festival de videoart / LOOP BARCELONA Diversos espais s'afegeixen al festival de videoart / LOOP BARCELONA

Tiana Antica, festival de música antiga

Tiana. Fins al 28 de maig

Fins a finals de mes, té lloc el 18è festival de música antiga Tiana Antica. Aquest cap de setmana és el torn del violoncel·lista barroc Guillermo Turina i la clavecinista Eva del Campo a la Masia de Can Parxet (demà, 19h), i del quartet de música medieval Mos Azimans a l’ermita de l’Alegria (diumenge, 19 h).