La casa Balcli's retira el fragment del retaule major de Sixena que havia de subhastar el 31 de maig

260x366 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / BALCLI'S 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / BALCLI'S

Tot i que no ha rebut cap notificació judicial, la Balcli's ha decidit retirar el fragment del retaule major del monestir de Santa Maria de Sixena –'Presentació de Jesús al temple– que havia de treure a la venda el 31 de maig, segons informa TV3. La retirada s'ha produït pocs dies després de la denúncia que l'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Espanyol, va presentar al jutjat d'instrucció número 4 d'Osca on posava en dubte l'autenticitat de la peça. L'objectiu d'Español era que la policia confisqués la pintura i la trasllades a l'Aragó perquè experts aragonesos i uns altres designats pel ministeri de Cultura la poguessin examinar i confirmar si és autèntica o no.

El preu de sortida de 'Presentació de Jesús al temple' era de 85.000 euros i pertany a un col·leccionista particular. Els responsables de Balcli's asseguren que asseguren que disposen de tota la documentació que demostra que la taula és autèntica i que han pres la decisió de retirar-la per veure com evoluciona la situació judicial. En canvi, Español afirma que tots els experts que ha consultat creuen que 'Presentació de Jesús al temple' no és obra del Mestre de Sixena.