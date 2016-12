Ballar les matemàtiques, Bach, la gravetat i l’infinit

Àngels Margarit ha col·locat un àbac dalt de l’escenari i li ha obert la porta a un nou món. Un món que té la música de Bach, beu de les construccions impossibles de M.C. Escher i juga amb conceptes matemàtics i físics a través del moviment. Back àbac és la nova creació per a públic familiar de Margarit, que estrenarà el dia de Sant Esteve i es podrà veure al Mercat de les Flors fins al 15 de gener.

L’espectacle -recomanat per a un públic a partir de 8 anys- segueix la línia de treballs anteriors de la coreògrafa, com Origami i Flexelf, que no pretenen explicar un conte ni una història narrativa amb personatges -el pretext més habitual en la dansa familiar-, sinó que parteixen de l’abstracció i volen disparar la imaginació de la canalla. En el cas de Back àbac, la ciència hi té un paper important i, de fet, l’obra suposa l’inici d’un projecte més ampli -juntament amb La mandarina de Newton - per difondre conjuntament ciència i dansa de forma transversal: “La dansa pot transmetre pensament i no per això és menys expressiva i lúdica”, defensa la coreògrafa. D’una composició complexa en pot sorgir una imatge fàcil, atractiva i suggerent de mirar.

Bach, però, va ser l’inici de tot i és, de fet, la base musical de Back àbac. “Bach és infinit, per a mi no s’acaba mai”, diu Margarit. A sobre d’aquesta capa, que a l’obra es pot escoltar en moltes de les seves versions -trompeta, xilòfon, electrònica, minimal...-, s’hi ha de sumar la inspiració plàstica dels laberints infinits i les perspectives enganyoses de les obres de M.C. Escher. I encara, a sobre, l’interès per les matemàtiques i la geometria, que en el fons tenen una relació directa amb les escales, arcs i estructures d’Escher i Bach. “Quan en els meus espectacles he treballat amb la música, em fixo amb les estructures, la dibuixo, i és geometria, matemàtica. Volia jugar amb això”, afirma Margarit.

Per plasmar a l’escenari idees com l’infinit, la gravetat, els bucles, l’ordre i el caos, Margarit va necessitar recórrer no només a ballarins sinó també ampliar la nòmina amb artistes de circ, acròbates i equilibristes. Set intèrprets protagonitzen aquesta recerca científica i artística d’una manera vivencial, vital. Un àbac de mida gegant i un color per a cada intèrpret composen el quadre escènic sobre el qual es mouen, fan construccions -hi ha peces de fins a dos metres-, juguen amb la combinatòria i suggereixen idees.

Fi de cicle

El Mercat estrena aquesta coproducció al voltant de les festes nadalenques per oferir funcions familiars i un taller del 2 al 5 de gener. I Back àbac és probable que sigui l’última presentació a càrrec del director del Mercat de les Flors Francesc Casadesús, que al gener s’incorporarà a la direcció del festival Grec i tancarà una etapa d’onze anys a la institució. El 30 de desembre s’hauria de conèixer el nom del seu relleu. Una de les tres candidates finalistes a succeir-lo que sona al sector és la mateixa Margarit, veterana ballarina, coreògrafa i pedagoga, que deia sobre Casadesús: “Ha fet una feina molt ben feta i continuarà fent-la molt a prop”.