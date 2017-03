Banksy decora un hotel a Betlem amb vistes al mur israelià

Banksy ha decorat les sales de l'hotel The Walled Off de Betlem, a la Cisjordània ocupada, i les habitacions tenen vistes al mur de separació construït per Israel. En el mural de Banksy que presideix l'habitació número 3 , un policia de frontera i un palestí mantenen una lluita de coixins.

El segell de l'artista marca cada habitació de l'hotel, que estarà obert a partir de l'11 de març, amb preus a partir de 28,4 euros la nit.

L'hotel és a l'àrea C de Cisjordània, sota control militar d'Israel, de manera que tant palestins com israelians podran visitar-lo i els seus rètols estan escrits en anglès, àrab i hebreu. Des de les finestres es veu el mur de formigó que Israel va aixecar el 2003. El director de l'establiment, Wissam Salsah, l'ha descrit com "l'hotel amb les pitjors vistes del món", segons recull 'Times of Israel'. El nom de l'hotel fa referència a la cadena d'hotels de luxe Waldorf i al mur: en anglès, "walled off" significa "tapiat", "separat per un mur".

Banksy ha estat en diverses ocasions en els territoris palestins, on ha deixat la seva marca al mur amb emblemàtics grafits, com el de la nena que vola en subjectar uns globus o el l'home que retira la paret com si fos una cortina i mostra el mar.

Convertit en una icona de llibertat i denúncia sobre el conflicte palestí israelià, els dibuixos d'aquest artista britànic són part de les rutes que els visitants fan pels territoris ocupats i apareixen en els 'souvenirs' que els turistes compren a Cisjordània. En les seves incursions secretes, el dibuixant, d'identitat desconeguda, va visitar la Franja de Gaza el 2015 on va realitzar diversos il·lustracions per denunciar una operació militar israeliana.