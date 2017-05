El maig fotogràfic de Barcelona creix amb Art Photo Bcn i Enfocats

La cartellera barcelonina d’aquest maig és ben plena d’exposicions de fotografia: acaba d’arrencar la del premi World Press Photo al CCCB, on segueix oberta Fenomen Fotollibre. També es pot visitar la mostra del premi Pictet al Palau Robert, i arriben noves iniciatives: la Fundació Enric Miralles acull fins demà la quarta edició del festival de fotografia emergent Art Photo Bcn, que inclou una fira en què enguany hi ha una desena de galeries de Barcelona i Madrid. Avui se celebra un dels plats forts: el visionat de vuit projectes fotogràfics que van ser seleccionats entre un centenar de propostes. “Centrem tota la nostra activitat en la fotografia actual per demostrar la importància que té dins la producció artística -afirma la directora d’Art Photo Bcn, Isabel Lázaro-. Esperem que el festival sigui un punt d’inflexió en la carrera dels creadors”, subratlla.

Els visionats de projectes també són una de les activitats destacades del vuitè Enfocats, el festival de fotografia que se celebra al centre cívic Pati Llimona de Barcelona. El protagonista d’aquesta edició, que finalitzarà el 27 de maig, és el Barri Gòtic, les seves diferents realitats i la diversitat dels habitants. El fotògraf convidat és Sergi Bernal, que ha recopilat una sèrie d’imatges emblemàtiques del Gòtic a l’exposició Els batecs del barri, una de les set de la programació d’enguany.