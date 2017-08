"Barcelona, t'estimo": artistes d'arreu del món dibuixen el seu condol a les víctimes de l'atemptat

Artistes i il·lustradors d'arreu del món s'han solidaritzat amb l'atemptat terrorista de Barcelona i han mostrat el seu condol a través de dibuixos i creacions que han difós a les xarxes socials. Un dels lemes que més ha corregut és "Barcelona, t'estimo" i l'etiqueta #TotsSomBarcelona, que des d'ahir és 'trending topic' mundial.

#FuerzaBarcelona #TotsSomBarcelona Feel free to use this little thing I did. Barcelona, I love you my beautiful and strong city. Stay strong pic.twitter.com/LZOEvWABSJ