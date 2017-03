Barcelona celebra el Piano Day amb concerts de Berlinist i Carles Viarnès

Fa dos anys el músic Nils Frahm va fixar el 29 de març com a Dia Internacional del Piano, ja que encara no existia. Per primera vegada Barcelona celebrarà aquest dia amb un concert de Berlinist, en què presentaran noves cançons, i un altre de Carles Viarnès a la sala Nota79 de Barcelona.

"Per què el món necessita un Piano Day? Per moltes raons, però sobretot perquè no fa cap mal celebrar el piano i tot el que l'envolta: intèrprets, compositors, constructors, sintonitzadors i, el més important, l'oient", afirma Frahm. La data escollida per Frahm no és aleatòria: és el 88è dia del calendari, xifra que coincideix amb el nombre de tecles d'un piano.

L'esdeveniment a la ciutat comtal serà modest, amb un aforament reduït però amb la voluntat de celebrar cada any aquest dia. Els dos concerts tindran el piano com a gran protagonista: en la música de Berlinist, tot i que "ara apunta cap a sons més futuristes, el piano és l'instrument d'on neixen les seves cançons i sense ell mai haguessin existit", expliquen des de l'organització.

De Carles Viarnès diuen que "és 100% piano i se centra estèticament en el terreny de la música contemporània i el minimalisme, amb tocs subtils d'electrònica i experimentació". En directe es mostra auster però "és capaç de crear ambients melancòlics i fràgils amb diversos pianos fluint simultàniament". Les entrades ja es poden comprar en aquest enllaç.