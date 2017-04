Barcelona tindrà una revetlla de Sant Jordi amb homenatges a escriptors

Barcelona tindrà la seva revetlla particular per la diada de Sant Jordi. Sota el títol Nit del Drac, l'acte tindrà lloc el 22 d'abril a les nou del vespre i consistirà en una cerimònia per commemorar les efemèrides de set autors de les lletres catalanes: Aurora i Prudenci Bertrana, Josep Vicenç Foix, Joan Fuster, Josep Palau i Fabre, Carles Soldevila i Màrius Torres.

Per recordar-los, un 'padrí' de cada escriptor glossarà la seva figura, n'explicarà experiències compartides o bé els homenatjarà amb una cançó. Hermann Bonnín serà 'padrí' de Palau i Fabre; Isabel-Clara Simó, de Joan Fuster; Glòria Granell, d'Aurora Bertrana; Txema Martín, de Màrius Torres; Oriol Broggi, de Carles Soldevila, i Javier Cercas i Tortell Poltrona, de Josep Vicenç Foix. La Nit del Drac, dirigida pel director teatral Joan Ollé, també comptarà amb actuacions de Carles Dénia, Gemma Humet o Jaume Sisa, entre altres.

En paral·lel, l'Institut de Cultura de Barcelona organitza un conjunt de trobades d'escriptors locals i estrangers que formaran part del programa d'activitats de Sant Jordi. Aquesta iniciativa, titulada Diàlegs de Sant Jordi, es desenvoluparà entre el 20 i el 22 d'abril i consta de sis tàndems literaris. Yasmina Reza i Xavier Albertí encetaran els diàlegs el 20 d'abril a les sis de la tarda al Saló de Cent del consistori. El mateix dia, però a les vuit del vespre, al CCCB, conversaran Teju Cole i Enrique Vila-Matas, moderats per Jordi Nopca. L'endemà serà el torn de tres trobades a l'Auditori Disseny Hub Barcelona: Petros Márkaris i Francesc Serés, moderats per Antonio Lozano (17 h); Lionel Shriver i Empar Moliner, moderats per Laura Fernández (19 h), i Siri Hustvedt i Gabriela Wiener, amb Anna Guitart (21 h). Aquesta iniciativa clourà el 22 d'abril a les sis de la tarda amb una xerrada entre Sara Mesa i Max Besora i moderada per Antonio Iturbe, que es farà a l'edifici del Mobile World Centre.

Amb aquest conjunt d'activitats, l'Ajuntament de Barcelona pretén participar activament en els actes de la diada. "Volem anar més enllà d'ordenar l'espai públic i posar el focus en el fet literari", afirma el tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Collboni, que ha recordat que Barcelona és Ciutat de la Literatura de la Unesco.