Barcelona vol convertir les Glòries en un "pol cultural creatiu"

Barcelona vol crear una nova centralitat cultural a l'entorn de la plaça de les Glòries, al barri del 22@. El segon tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Collboni, ha anunciat un pla abans d'acabar l'any que potenciarà aquest espai com un "pol cultural creatiu" i que capitanejarà un dels equipaments emblemàtics de la plaça, el Dhub, que s'haurà de reformular en la seva gestió i les seves funcions. L'anunci s'emmarca en el balanç del primer any a l'Ajuntament del polític socialista després de l'acord de govern amb els comuns, i és una mostra més de la voluntat de Collboni de fer visible la seva feina amb mesures concretes. Després que la principal crítica a la seva predecessora, Berta Sureda, fos la lentitud a l'hora de prendre decisions o la inacció, l'equip de Collboni, liderat per Xavier Marcé, s'ha afanyat a engegar quinze de la trentena de mesures que va anunciar fa un any.

Entre les iniciatives, n'hi ha de concretes i previsibles, com els nomenaments endarrerits del festival Grec, el Mercat de les Flors, el Barcelona Poesia o el BCNegra. També hi ha actuacions més d'aparador, que Collboni considera "hits", com l'anunci que l'escultura de Jaume Plensa 'Carmela' es quedi de moment a Barcelona. Econòmicament, destaca mesures com la subvenció de l'IBI als establiments culturals i la fita de dedicar part de la taxa turística a la cultura, amb una inversió fins ara de 600.000 euros (per obrir el Grec a l'agost i per rehabilitar la capella del monestir de Pedralbes, entre altres). Collboni destaca que no s'ha invertit en totxo per fer nous equipaments, sinó en rehabilitacions, com a l'Arnau, el Borsí, el Tantarantana i l'ambiciosa Casa de les Lletres, que se situarà al Poblenou i també s'ha de constituir abans d'acabar l'any. Aquest serà un dels equipaments que participarà del nou pol cultural de les Glòries. Per ara s'han reunit dues vegades tots els equipaments, empreses i entitats del barri (des de MediaPro al TNC passant per L'Auditori, la Farinera del Clot, la biblioteca, les universitats, etcètera) per constituir un grup promotor que, al marge de la transformació urbanística, treballi per generar activitat cultural. L'Ajuntament, per ara, hi traslladarà el Festival de la Llum de Santa Eulàlia.

Fa un any, Collboni demanava 15 milions més per treure la cultura de l'"atonia". L'augment pressupostari s'ha assolit: s'ha incrementat un 15% (el pressupost ordinari de l'ICUB és de 132 milions) i suposa el 5% del pressupost del consistori (molt per sobre del 0,7% de la conselleria de Cultura). Ara el seu nou repte, més teòric que pràctic, és anar introduint "la batalla ideològica per l'excepcionalitat cultural", avança, seguint el model francès. "Barcelona ha de ser una ciutat fàcil per a la creació cultural –diu–. La cultura no es pot treballar com un sector més des del punt de vista legal o fiscal. No només és qüestió d'IBI i d'IVA". De tota manera, això no treu que continuï buscant concrecions, com un nou acord amb l'Estat que reconegui "l'esperit de la bicapitalitat" que existia abans de la crisi, amb la "confiança" que això impliqui noves ajudes econòmiques directes i als grans equipaments.

Collboni també ha marcat noves línies de treball per a l'any que ve –a banda de les Glòries, l'ordenació de les fàbriques de creació, l'ampliació del pla de xoc dels barris, l'ajut a la música en viu– i de cara a la legislatura que ve: el següent projecte de ciutat d'envergadura serà la creació d'un "pol científic" a l'entorn de la Ciutadella.