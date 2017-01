Barcelona destinarà 1,4 milions d'euros a potenciar el sector audiovisual

L'Ajuntament de Barcelona desplegarà per primera vegada una política audiovisual pròpia, que completarà l'acció de la Generalitat, que és de qui depèn la promoció dels sectors industrials. El tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Collboni, ha anunciat una mesura de govern que incrementaria en mig milió d’euros l’aportació al sector –passaria de 900.000 euros a 1,4 milions–. Collboni ha afirmat que la ciutat vol ser "facilitadora i dinamitzadora de polítiques" per a un sector madur que està experimentant "un cert boom".

La mesura de govern, que es presentarà al ple la setmana que ve, aplega iniciatives ja existents, com el reforç de la Film Commission, i algunes novetats entre les quals hi ha la creació d' un mercat biennal de drets audiovisuals que vol interconnectar el sector editorial i l'audiovisual i internacionalitzar-lo; la consolidació de la xarxa de festivals mitjans que ja existeix, per exemple creant convenis triennals; la creació una mena de "filmoteca social" aprofitant els equipaments locals per donar més difusió a les produccions que no tenen circuit comercial; l'impuls perquè BTV sigui un aparador de nous formats audiovisuals i la posada en marxa de la Taula de l'Audiovisual de Barcelona, formada per tots els sectors de l'audiovisual, per fer seguiment de les mesures i de la seva eficiència.

La Film Commission, l'oficina de captació i gestió de rodatges, una de les institucions més importants de la ciutat relacionada amb l'audiovisual, crearà una finestreta única per facilitar els rodatges. Sobre les crítiques dels productors a la Film Commission, Collboni ha admès que "pot ser molt complicat rodar a Barcelona i molt car, però del 2010 al 2015 s'han doblat els rodatges, de 1.682 a 3.311", afirma, i admet que "la pressió sobre l'espai públic és font de dificultats".