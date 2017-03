“A Barcelona, el mes de març és el mes de piano”

81 pianistes de 31 països participaran en el 63è Concurs Internacional de Música Maria Canals, que se celebrarà al Palau de la Música del 25 de març al 7 d’abril. Són els que han passat la primera selecció, a la qual van presentar-se 181 intèrprets d’entre 18 i 30 anys, “un rècord d’inscrits, que és un indicador de la bona salut del concurs”, tal com recorda el director de Maria Canals, Jordi Vivancos. Els països amb més representació són Rússia i la Xina, i també és molt significativa la presència de pianistes coreans i japonesos. En canvi, no hi ha cap participant català, i només un espanyol. Totes les proves són obertes al públic, i els guanyadors es repartiran uns premis valorats en 80.000 euros, inclosos recitals en diferents capitals internacionals.

“El concurs és la raó de ser del projecte”, recorda Vivancos, però el Maria Canals és molt més. “A Barcelona el mes de març és el mes del piano, afegeix el director d’un concurs que desplega 350 activitats educatives i 150 divulgatives, com ara la tradicional marató del piano a la plaça Reial (el 23 de març), que aquest any tindrà un afegit: l’artista plàstic Philip Stanton “pintarà” un piano mentre dos pianistes el fan sonar. “Es tracta de dessacralitzar un instrument que no és per exhibir sinó per ser tocat”, diu Vivancos. No faltaran pianos de cua al passeig de Gràcia, el metro de Diagonal, els parcs i els equipaments culturals, i en total n’hi haurà més de vuitanta en diferents espais de Barcelona, i altres ciutats de Catalunya i Espanya. Una de les novetats d’aquesta edició és Piano als patis, un projecte que porta pianos als patis de tretze escoles públiques del districte de Nou Barris perquè els alumnes de 3 a 12 anys puguin tocar-los.

El concurs té un pressupost de 450.000 euros, dels quals l’aportació pública representa el 28% i el patrocini privat el 42%. La resta són recursos propis del concurs.