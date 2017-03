Barcelona tindrà un museu Joan Brossa

Joan Brossa tindrà un espai monogràfic a Barcelona, l'obertura del qual està prevista per als últims mesos d'enguany i els primers del 2018. El Centre d'Estudis Joan Brossa s'ubicarà a l'antic taller de l'escultor Álvarez, que ja està adequat museísticament perquè havia d'acollir els arxius del Museu de Cultures del Món. Aquesta sala, on es faran exposicions i activitats literàries, es troba a la part posterior de La Seca Espai Brossa i la mateixa arquitecta que va remodelar el teatre, Meritxell Inaraja, també ha dissenyat la connexió dels dos equipaments. Malgrat que tindran personalitats jurídiques diferents, tots dos equipaments rebran un sol nom, Espai Brossa. Amb tot, el nou centre no implicarà el trasllat del llegat del poeta que es troba dipositat al Macba.

Està previst que les obres del Centre d'Estudis Joan Brossa comencin a l'agost o al setembre per no interferir amb l'activitat de La Seca, i compten amb una aportació extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona de 300.000 euros. Un cop finalitzades les obres, la voluntat de la Fundació Joan Brossa és signar un conveni amb l'Ajuntament i el seu desig és que també s'hi impliqui la Generalitat.

L'obertura d'aquest centre és un dels reptes que té el nou president de la Fundació Joan Brossa, Vicenç Altaió. L'experta brossiana Glòria Bordons és la vicepresidenta d'estudis, l'historiador Daniel Giralt-Miracle el vicepresident de relacions institucionals i Joan Abellà, antic gerent del Macba i actual gerent de la Casa Vicens, és el tresorer.

"Estem provocant un relleu generacional a la institució", afirma Altaió sobre el nou rumb de la fundació. L'anunci de la creació del Centre d'Estudis Joan Brossa ha tingut lloc durant la presentació de l'Epicentre Joan Brossa, que comptarà amb la participació del TNC, el Macba, que obrirà una gran exposició sobre el poeta al setembre, i la Filmoteca, entre d'altres.