Un BarnaSants feminista i revolucionari

“Només avançarem cap a la igualtat si els processos de transformació social es fan des del feminisme”, diu el director del BarnaSants, Pere Camps. Aprofitant que el 2017 serà el centenari de la revolució bolxevic i del naixement de la cantautora xilena Violeta Parra, Camps ha lligat una programació en què revolució i feminisme tenen un paper destacat, sobretot en l’espectacle inaugural protagonitzat per Les Kol·lontai, un nom que homenatja Alexandra Kol·lontai (1872-1952), lluitadora feminista, comissària del poble per a afers socials i ambaixadora soviètica a Noruega, Mèxic i Suècia. Les Kol·lontai són les cantautores Montse Castellà, Meritxell Gené, Sílvia Comes i Ivette Nadal, que interpretaran “cançons d’amor i lluita” en clau feminista. L’espectacle es podrà veure del 27 de gener al 5 de febrer a l’Hospitalet de Llobregat, Altafulla, Vic, Barcelona, Gelida i Terrassa, i a partir del 10 de febrer farà una gira de quatre dates per la xarxa d’ateneus.

La 22a edició del BarnaSants, que inclou més d’un centenar de concerts i que s’allargarà fins al 14 d’abril, tindrà com a país convidat Xile per recordar la profunda influència de Violeta Parra en la cançó llatinoamericana. Hi actuaran Pascuala Ilabaca & Fauna, Osvaldo Torres, el grup Sakapatú (que compartirà un homenatge a Víctor Jara amb Rusó Sala), Natalia Contesse, Elisabeth Morris, Nano Stern i els llegendaris Inti-Illimani, que celebren 50 anys de trajectòria. “Tenir Xile com a país convidat ha sigut possible gràcies a la col·laboració del ministeri de Cultura xilè”, diu Pere Camps, que alhora lamenta que no es pugui concretar un intercanvi amb artistes catalans. “El BarnaSants obre portes amb l’Amèrica Llatina, però si no van artistes catalans a Xile és perquè l’Institut Ramon Llull no paga els viatges. Mai en 22 edicions he vist que una institució que defensa la llengua i la cultura catalana s’hagi adreçat al BarnaSants. No m’agrada l’actitud de l’Institut Ramon Llull, perquè és passiva”, diu Camps.

La programació del BarnaSants s’escamparà de Perpinyà a Alcoi i de Palma a Lleida, i com és habitual oferirà concerts de molts artistes dels Països Catalans, com ara Xavier Baró, Roger Mas, Joana Gomila, Feliu Ventura & Xavi Sarrià i l’actuació especial de Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra. També hi haurà la presentació a Barcelona de l’espectacle España ingobernable, de l’actor Alberto Sanjuan.

El BarnaSants 2017, que manté Estrella Damm com a patrocinador principal, té un pressupost d’entre 400.000 i 450.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n’aporta 15.000, el ministeri de Cultura 12.000 i la Fundació SGAE 15.000. Les aportacions de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona no estan tancades, però Camps espera que siguin d’uns 85.000 i uns 44.000 euros, respectivament. També hi col·labora l’Ajuntament de l’Hospitalet assumint els costos dels concerts que s’organitzen a la ciutat (uns 95.000 euros).