El BccN vol transformar la realitat amb 18 films lliures

El públic del Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN) no només ha de tenir els ulls ben oberts, sinó també la ment desperta. La 8a edició del festival, que projecta films amb llicències lliures, s’allunya cada vegada més de la simple exhibició de pel·lícules amb la voluntat d’encomanar “reflexions i accions” després de cada projecció, explica el codirector del BccN, Andreu Meixide.

Enguany ho farà amb una programació centrada en dos grans eixos. El primer són les lluites de noves comunitats i formes d’organització, mentre que el segon aborda tot el que s’entén per bé comú i la possibilitat d’ampliar les fronteres del concepte. El film La cifra negra d’Ales Payá, que inaugurarà demà el festival, és un exemple d’aquesta voluntat reivindicativa. Segons Meixide, es tracta “d’una pel·lícula molt dura sobre la violència institucional i policial” que serveix, alhora, per fer “una declaració d’intencions del festival”. En la mateixa línia, el BccN projectarà La mentada de la llorona, en què un grup de preses de Mèxic denuncia el masclisme inherent en el sistema judicial, i La tierra tiembla, que fa un relat de després del 15-M i de l’evolució política d’Espanya des d’aleshores.

“Són films amb un punt de vista reivindicatiu, que no acoten el cap davant de la indústria comercial”, indica Meixide, que destaca la necessitat de “treballar amb lògiques basades en la idea de compartir”. En total, entre demà i diumenge passaran pel BccN 12 pel·lícules i 6 curtmetratges de nova autoria. Aquests últims formaran part de la secció Curts Made in Barcelona, en què s’atorgaran dos premis, un al millor curt per votació del jurat i un per votació del públic. Enguany, el BccN posarà en marxa CCWorld, “un portal digital col·lectiu i de propietat de la comunitat”. Es tracta de la gran aposta d’aquesta edició, que amb aquesta eina digital busca crear un nou canal de distribució d’obres audiovisuals i projectes. En paral·lel, també esperen que es converteixi en la llavor de nous festivals sorgits de les comunitats locals.