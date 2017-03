La Beckett dinamita el sistema patriarcal

Després de les agressions homòfobes dels últims dies, és evident que encara hi ha col·lectius que han de lluitar per trobar el seu lloc fora de la dictadura dels estereotips de gènere. Feminisme, transsexualitat, homosexualitat i poliamor són alguns conceptes que formen part d’aquest canvi social, en un món en què el sistema binari home-dona ha quedat caduc. Sota el títol La revolució dels gèneres. La construcció dels estereotips en la ficció, la Sala Beckett dedica el seu tercer cicle a donar veu a artistes, activistes i professionals en tres espectacles i vuit conferències i tallers -des de demà fins al 30 d’abril- que incidiran en una temàtica “que ens interpel·la directament com a creadors”, segons Toni Casares, director de la Beckett.

“Els grans creadors de relats i identitats de gènere en la nostra societat són els informatius, la ficció i la publicitat, però nosaltres hem posat el focus d’interès en la ficció per començar a canviar el marc cultural”, diu la comissària del cicle i especialista en polítiques de gènere, Laia Grau. “La manera com fem i consumim el gènere en la ficció marca l’ordre social i n’hem de ser conscients perquè tots portem una motxilla de masclisme a l’esquena”, afegeix Casares. La revolució dels gèneres desarticula aquesta motxilla en quatre blocs, cada un dels quals consta d’una part teòrica, condensada en una conferència, i una de pràctica, presentada en un taller.

Paral·lelament a l’oferta formativa, hi ha tres propostes teatrals. La primera (del 22 al 30 de març) és una producció pròpia de la sala escrita per Mercè Sarrias i dirigida per Casares: Eva i Adela als afores. La història està ambientada en un futur “en què el tema del gènere està molt superat i les dues protagonistes són mestresses de la seva vida sentimental”, explica Sarrias. Els dos personatges, interpretats per Sílvia Bel i Rosa Renom, són dones estrafolàries que viuen en el seu món de ficció i es troben amb un tema que posarà a prova la seva moral i condicionarà la seva desconnexió amb el sistema: avisar o no la futura víctima d’un assassinat.

Les altres dues obres són multidisciplinàries i reflexionen sobre la identitat de gènere. El 23 de març es presentarà Crotch, de la companyia Baal, de Catalina Carrasco i Míriam Escurriola. És una performance que planteja la desaparició del gènere com a solució a la desigualtat i uneix la dansa amb els textos sobre vivències d’activistes transsexuals que participen directament en l’obra. Per acabar, el 30 de març torna Limbo, una peça de la companyia Les Impuxibles que reflexiona sobre el significat del transgènere: “La història és el trànsit de la Berta a l’Albert, un camí amb el qual connectes des de l’emoció i no des de la raó”, explica la pianista Clara Peya.

En les conferències i els tallers hi participaran l’especialista en violència de gènere Nuria Varela i el Col·lectiu Candela, que visualitzaran el tics masclistes de la vida quotidiana; Irati Jiménez analitzarà les sèries americanes dels anys 50 fins a l’actualitat; l’activista transsexual Miquel Missé i la cooperativa Fil a l’Agulla estudiaran els límits que imposa el gènere; Brigitte Vasallo parlarà del poliamor des d’un camp polític i econòmic, i Iratxe Fresneda Delgado farà un taller sobre la nova feminitat als països nòrdics.