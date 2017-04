Beethoven, fil conductor de la Simfònica Camera Musicae

Pas a pas, l’Orquestra Camera Musicae segueix consolidant-se com a formació estable. Així ho certifica el cicle de vuit concerts que farà al Palau de la Música durant la temporada 2017-2018, que s’inaugurarà l’1 d’octubre amb la soprano Ainhoa Arteta cantant les Quatre últimes cançons de Richard Strauss. “Són ja sis temporades al Palau”, recorda el director de la formació tarragonina, Tomàs Grau, que a partir d’ara afegeix la paraula simfònica al nom. “Ara és l’Orquestra Simfònica Camera Musicae [OSCM]. Hi havia gent que es confonia i que pensava que érem una orquestra de cambra. La paraula simfònica esvaeix dubtes. A més, el públic ens demana més concerts simfònics i els artistes que estem convidant ens proposen repertori simfònic”, afegeix Grau.

Per a la temporada 2017-2018, l’OSCM tindrà com a director principal convidat Salvador Mas, que el 4 de febrer dirigirà la simfonia Heroica de Beethoven i el Concert per a violoncel i orquestra núm. 1 de Xostakóvitx. “Són dues obres brioses, afirmatives del caràcter dels compositors”, assegura Mas, que considera que amb Beethoven “les mitges tintes no existeixen”. “Exigeix un compromís espiritual, el tot o res. És la música que més costa fer als catalans, perquè tenim tendència a pactar”, explica Mas, que serà director principal convidat de l’orquestra durant tres temporades. “El meu deure es donar la mà als joves. La tradició no és adorar les cendres sinó passar les torxes”, diu Mas.

Beethoven serà el fil conductor del cicle. A més de l’Heroica, l’OSCM tocarà les obertures d’ Egmont i Coriolà, la Segona i la Setena simfonies i el Concert per a violí i orquestra. Aquest últim, dins d’un programa amb la Patètica de Txaikovski, l’interpretarà amb la solista japonesa Sayaka Shoji, guanyadora del concurs Paganini el 1999 i ara com ara una de les violinistes més destacades del Japó.

Seguint la línia de temporades anteriors, l’orquestra tindrà solistes convidats de tota mena. Per exemple, la pianista germanojaponesa Alice Sara Ott, que interpretarà Totenhanz, fantasia per a piano i orquestra, de Liszt, el 29 d’octubre. La soprano tarragonina Sara Blanc cantarà àries d’òperes i concerts de Mozart el 22 d’abril de l’any que ve, en un programa dirigit per Edmon Colomer. I l’oboista alemany Albrecht Mayer, solista de la Filharmònica de Berlín, s’enfrontarà al Concert per a oboè i orquestra de Ralph Vaughan Williams el 13 de maig del 2018. També hi haurà espai per al barroc de la mà del mandolinista israelià Avi Avital, que interpretarà peces de Vivaldi en un concert que serà dirigit pel concertino Joel Bardolet. El cicle al Palau, sempre en diumenge a les 17.30 h, es completa amb el concert que dirigirà Antoni Ros Marbà l’11 de març.

Tota la temporada de l’OSCM -uns 50 concerts inclosos els del Palau, que tenen una ocupació mitjana de 800 persones- té un pressupost de 700.000 euros, 150.000 més que a la 2016-2017. El 19% dels ingressos són aportació pública, i el 15%, de patrocinadors privats com Repsol i Mútua Catalana.