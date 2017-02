La Berlinale treu pit com a gran festival polític

Fa uns dies, Dieter Kosslick, el director de la Berlinale, va sortir en defensa de la presidenta del jurat de l’anterior edició, Meryl Streep, a qui Donald Trump va acusar de ser “una actriu sobrevalorada”. “Jo més aviat diria que ell és el president més sobrevalorat de la història”, va etzibar Kosslick. Davant l’omnipotència de Canes i el glamur -últimament a la baixa- de Venècia, la Berlinale, que avui arrenca la seva 67a edició, sempre s’ha venut al món com el “festival polític”, el del compromís social i les causes justes.

En anteriors edicions s’ha rebel·lat contra la persecució política de Jafar Panahi a l’Iran o del director ucraïnès Oleg Sentsov per part de Rússia -aquest any projecten un documental sobre el seu escandalós judici- i s’ha posicionat clarament en favor dels refugiats, amb paraules i fets: programant pel·lícules sobre el tema, recaptant diners per a centres d’acollida i organitzant activitats durant el festival per a refugiats establerts a Alemanya. L’arribada de Trump al poder ofereix al festival un marc perfecte per significar-se contra l’extremisme de dretes, ja sigui programant fora de competició un biopic sobre la joventut de Karl Marx o posant el focus en la cultura negra a través d’obres com el documental nominat a l’Oscar I am not your negro, sobre l’intel·lectual i precursor de l’activisme James Baldwin, o el drama històric Joaquim, sobre la presa de consciència d’un militar brasiler en el Brasil esclavista del segle XIX.

Artistes, cinefília i estrelles

La secció oficial comença avui mateix en clau de biopic amb Django, biografia del guitarrista Django Reinhardt, creador del gypsy jazz, tot i que la vaga dels treballadors dels aeroports de Berlín farà que molts se la perdin. Final portrait, dirigida pel també actor Stanley Tucci, s’acosta a la vida d’un altre gran artista, Alberto Giacometti, encarnat per Geoffrey Rush, i el documental Beuys explora, mitjançant material d’arxiu inèdit, la figura del trencador escultor alemany Joseph Beuys. Els grans autors cinèfils que presentaran noves obres en aquesta edició són Aki Kaurismäki amb The other side of hope, que continua amb el tema de la immigració de Le Havre, i On the beach at night alone, del prolífic coreà Hong Sang-soo. Però també es podrà veure una peça de càmera de la veterana directora anglesa Sally Potter ( The party ) i els nous films de Calin Peter Netzer -el director romanès que va guanyar l’Os d’Or el 2013 amb la magnífica Mare i fill -, la portuguesa Teresa Villaverde, la polonesa Agnieszka Holland i el xilè Sebastián Lelio.

L’obligada quota de glamur la posaran, entre d’altres, Richard Gere al drama moral d’Oren Moverman The dinner, Catherine Deneuve a la francesa Sage femme, Gillian Anderson a Viceroy’s house -que viatja a l’Índia colonial de finals dels anys 40- i Robert Pattinson a The lost city of Z, l’esperadíssima aventura a la jungla de James Gray. Però les grans esperances del festival són dues seqüeles: Trainspotting 2, de Danny Boyle, i el crepuscular comiat de Lobezno de Hugh Jackman, Logan, que tindrà la seva première mundial a la Berlinale.

Un debut autobiogràfic

Els programadors del festival van fer el salt a Incerta glòria, però han triat el que serà un altre dels films catalans de l’any, Estiu 1993, en què la debutant Carla Simón relata la seva difícil integració en la família del seu tiet després de la mort de la mare. La competició oficial inclourà la nova comèdia d’Álex de la Iglesia, que torna a fer gala d’un costumisme passat de voltes a El bar. I en la paral·lela Panorama, Eduardo Casanovas farà soroll amb Pieles, insòlit exercici de cinema extrem entre el terrorisme estètic i el melodrama grotesc.