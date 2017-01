Els Bertrana com a contrapunt a la sobredosi de novetats

“Vaig a entrar de ple en el fons tenebrós de mi mateix”. “No em condemneu sense llegir-me”. Aquestes dues frases -la primera, extreta de la novel·la Jo! Memòries d’un metge filòsof, de Prudenci Bertrana; la segona, d’un article de la seva filla Aurora a la revista La Humanitat - són prou pertinents per servir d’introducció a l’Any Bertrana, presentat ahir a Girona i promogut per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) amb l’objectiu de fer conèixer més i millor l’obra dels dos autors.

A més de recollir aquestes dues frases, les targetes editades per l’ILC per celebrar el 150è aniversari del naixement de Prudenci Bertrana i el 125è del de la seva filla sintonitzen amb l’esperit d’una commemoració que “més aviat és un pretext per fer descobrir la seva vida i obra a tots aquells lectors que encara no s’hi han atansat”, va admetre Oriol Ponsatí-Murlà, comissari de l’Any Bertrana. Segons ell, més enllà de la seva vinculació familiar, Prudenci i Aurora Bertrana “reflecteixen, de manera complementària, un enorme ventall d’aspectes de la cultura i la literatura catalanes del segle xx”. Per aquest motiu, confia que les persones que ja els coneixien “puguin redescobrir-los sota una llum nova” gràcies a les nombroses activitats que es duran a terme enguany.

Cine, espectacles i exposicions

L’adaptació cinematogràfica de la novel·la Josafat, dirigida per Xavier Puebla i que s’estrenarà el desembre, l’espectacle literari-musical Més Bertrana, més, que comptarà amb la participació de la Cobla Ciutat de Girona i s’estrenarà el 19 de gener al Teatre Clavé de Tordera, i l’exposició (entre maig i octubre) de dibuixos i pintures de Prudenci Bertrana al Museu d’Art de Girona són només tres exemples d’un programa que tot just s’està començant a dissenyar i que també inclou conferències, la publicació de dues biografies, traduccions al francès i a l’anglès i un congrés acadèmic que es durà a terme al desembre a l’IEC i anirà a càrrec de Xavier Pla i Mariàngela Vilallonga.

“La meva funció com a comissari és aixoplugar i coordinar les activitats que sorgeixin arreu del país, incloses les que potser encara no ha pensat ningú”, diu Ponsatí-Murlà, satisfet de la gran quantitat d’ajuntaments i institucions implicades en l’Any Bertrana. Com que el programa s’anirà ampliant al llarg de l’any, encara no se’n pot concretar el cost.

“L’Any Bertrana és necessari en un context on hi ha sobredosi d’interès per les novetats”, afirma el conseller de Cultura, Santi Vila. “Més enllà de Josafat també hi ha vida”, afegeix en referència a la popularitat d’una obra que sovint ha fet ombra a la resta de la prolífica producció de Prudenci Bertrana: nou novel·les, un centenar llarg de contes, deu obres de teatre i centenars d’articles. “És un llegat literari de dimensions colossals, bona part del qual és desconegut pel gran públic”, diu Ponsatí-Murlà.

El cas d’Aurora Bertrana encara és més sagnant. Tot i que va escriure en català, castellà i francès i és autora de set novel·les publicades, dos reculls de prosa de viatges (a la Polinèsia francesa i el Marroc), dos volums de memòries i diversos llibres de relats, una part important de la seva producció està fora del circuit comercial i algunes de les seves obres ni tan sols s’han editat.

El calendari de les accions commemoratives de l’Any Bertrana es podrà trobar a la web www.anybertrana.cat, que estarà operativa d’aquí pocs dies.