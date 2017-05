Björk inaugurarà el Sónar 2017

Björk donarà el tret de sortida al Sónar 2017 amb el seu DJ Set a la Fira de Montjuïc el 14 de juny. A més, l'artista islandesa oferirà una xerrada en el marc del congrés Sónar+D i serà la protagonista de l'exposició 'Björk Digital', una mostra immersiva en realitat virtual que es podrà visitar al CCCB del 14 de juny al 24 de setembre.

L'actuació inaugural de Björk durarà quatre hores i travessarà els estils que han influenciat l'artista al llarg de la seva trajectòria. L'entrada per al set de Björk, que començarà a les 20 h a l'escenari Sónar Lab de Fira Montjuïc, no està inclosa a l'abonament del festival i s'ha d'adquirir a part.

Realitat virtual al CCCB

L'exposició 'Björk Digital' estarà formada per una barreja de vídeo, 'performance', instal·lació i interacció a través dels treballs digitals i audiovisuals que l'artista islandesa ha creat durant la seva carrera amb artistes visuals com Michel Gondry, Spike Jonze, Alexander McQueen, així com peces produïdes amb l'última tecnologia de realitat virtual. La residència de 'Björk Digital' al CCCB serà la més llarga de l'exposició, que abans s'ha pogut veure a Tòquio, Sidney, Montreal, Reykjavík, Londres, Mèxic i Los Angeles.

La participació de Björk al festival és una bona mostra dels diferents formats que oferirà el Sónar, que inclou més de 140 actuacions repartides en nou escenaris i al llarg d'una setmana, a més de tres congressos i quatre exposicions. Aquest any, el festival electrònic ha ampliat espais culturals i ha expandit el Sónar+D fins al diumenge 18 de juny, que inclou el Maker Fair Barcelona, la trobada tecnològica d'accés gratuït que té lloc a la Fira Montjuïc.

El Sónar d'enguany finalitzarà el 18 de juny amb el concert de clausura a L'Auditori amb la col·laboració del compositor Nico Muhly i el col·lectiu orquestral Stargaze, interpretant 'Death Speaks', de David Lang.