Bob Dylan: "Amy Winehouse va ser l'última artista individualista"

Bob Dylan es considera un fidel seguidor de la desapareguda cantant britànica Amy Winehouse. "Ella va ser l'última artista realment individualista", ha afirmat el músic en una entrevista amb el periodista Bill Flanagan, en la qual també va anunciar la publicació del seu nou àlbum, 'Triplicate' el 31 de març. Estarà format per tres discos temàtics ('Til The Sun Goes Down', 'Devil Dolls' i 'Comin' Home Late') que inclouran versions de clàssics de la tradició musical nord-americana com 'Stormy Weather', 'September of My Years', 'As Time Goes By' o 'How Deep is the Ocean'.

"És millor que es publiquin tots els discos al mateix temps perquè temàticament estan interconnectats: l'un es la seqüela de l'altre i cada un resol l'anterior", ha explicat Dylan. Per a ell, les cançons del nou àlbum són "algunes de les més punyents que mai s'han gravat i les he volgut fer justícia". Els seus últims àlbums, 'Shadows in the Night' (2015) i 'Fallen Angels' (2016) també van estar dedicats a recrear composicions emblemàtiques interpretades en el seu dia per Frank Sinatra.

Dylan va lamentar la recent mort de grans figures internacionals del món de la música com Leonard Cohen o Muhhamad Ali, persones que eren com els seu "germans". "Vivíem al mateix carrer i han deixat espais vuits on solien estar; tot és més solitari sens ells", va dir. Pel que fa a la música que li ha agradat recentment, va destacar l'últim disc d'Amy Winehouse i temes d'Iggy Pop, Imelda May, The Stereophonics, Willie Nelson i Norah Jones, entre d'altres.