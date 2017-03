Bob Dylan recollirà el Nobel aquest cap de setmana, però no farà discurs

Després de dies de silenci, finalment l'Acadèmia Sueca ha pogut contactar amb Dylan per pactar de fer-li entrega del Nobel de literatura aquest cap de setmana aprofitant els dos concerts que el cantautor celebrarà a Estocolm. "La cerimònia serà íntima i no hi haurà mitjans", ha dit la secretària de la institució, Sara Danius.

L'artista està obligat a fer una conferència de recepció abans de sis mesos, comptant des del dia en què va ser premiat, però sembla que en el moment de rebre el guardó no en pronunciarà cap. Tot i així, l'Acadèmia té "raons per creure" que n'enviarà una versió gravada abans del 10 de juny, que és la data límit.

Dylan va ser premiat per crear "noves expressions poètiques dins de la gran tradició de la cançó nord-americana" i es va convertir en el primer cantautor a guanyar un Nobel de literatura. L'artista va trigar uns dies a pronunciar-se, però al final va acabar acceptant el premi i va enviar un discurs d'agraïment, que va ser llegit en el banquet d'honor dels premis per l'ambaixadora dels Estats Units a Suècia.