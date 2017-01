El Born va ser l’espai patrimonial més visitat el 2016

El Born Centre de Cultura i Memòria va rebre l’any passat 1.306.230 visitants (179.998 menys que el 2015), la qual cosa el converteix en el centre patrimonial de Barcelona amb més públic, segons l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona. El segon lloc en aquesta llista és per a la Pedrera, que va ser visitada per 1.207.087 (216.975 més que el 2015). Tanmateix, les dades del 2016 aportades per l’observatori no inclouen la Sagrada Família, que va de ser de llarg l’espai amb més assistència el 2015: 3,7 milions de persones. Tampoc recull informació sobre el Museu del Futbol Club Barcelona, que va tenir més d’1,7 milions de visitants fa dos anys.

Pel que fa als museus d’art, el Picasso va tornar exhibir un gran poder de convocatòria, amb 954.895 (un 5% menys que el 2015), i els diferents espais del Museu d’Història de Barcelona (Muhba) van aplegar 926.571 visitant (un 1% més que l’any anterior). En unes xifres similars s’ha mogut el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que al llarg del 2016 va rebre 820.516 persones, un 14% més que el 2015. A la muntanya de Montjuïc, el segon espai amb més públic va ser el CaixaForum, amb 753.944 visitants (un 3% menys), i la Fundació Joan Miró en va perdre un 6%: de 451.559 va passar a 425.067. També va veure com es reduïa l’assistència la Fundació Antoni Tàpies, de 70.174 a 62.450; és a dir, un 11% menys. I el Museu Frederic Marès va passar dels 38.707 del 2016 als 37.825 de l’any passat. En canvi, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) va tenir 324.584 visitants, uns tres mil més que el 2015.